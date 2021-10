Giro del Veneto later dan gepland van start gegaan

De Giro del Veneto viert vandaag haar terugkeer op de wielerkalender. De meer dan honderd jaar oude herfstklassieker verdween elf jaar geleden van de kalender (toen Daniel Oss won voor Peter Sagan, zie foto), maar vindt woensdag opnieuw plaats. De start was voorzien om 12.10 uur, maar dat ging de mist in. De organisatie maakt melding van technische redenen.

Uiteindelijk werd het peloton om 12.45 uur op gang geschoten voor een koers over 169 kilometer. Dat betekent dat de finish ook verschuift van omstreeks vier uur naar omstreeks half vijf. Voor de uitzending op Eurosport verandert niets. Deze begint om 15.01 uur met commentaar van Jeroen Vanbelleghem, die vandaag in zijn eentje is.

In tussen is er een kopgroep vertrokken van acht man. Dat zijn Davide Bais (EOLO-Kometa), Luka Pajek (Hrinkow Advarics Cycleang), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Giacomo Garavaglia (Work Service Marchiol), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) , Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM), Marco Grendene (Beltrami Tsa Tre Colli) en Matteo Baseggio (General Store Essegibi Curia)