Xandro Meurisse: “Nu nog twee keer mikken op massasprint met Jasper Philipsen”

Twintigste op drie minuten van veelvraat Pogacar. Voor Xandro Meurisse is dat een goed resultaat. “Ik had vlug in de gaten dat meegaan in een vroege ontsnapping geen zin had”, aldus de West-Vlaming. “Op Luz Ardiden kende ik jammer genoeg een minder moment in de beginfase, maar ik kon daarna nog goed opschuiven.”

“Ik wist niet goed wat te doen in het eerste deel van de etappe”, geeft Meurisse toe. “Maar uiteindelijk had ik toch door dat meegaan in een ontsnapping weinig zin had. Zeker toen UAE Team Emirates de controle na de tussensprint overnam.”

Op de slotklim kende de Alpecin-Fenix-klimmer een zwak moment in de beginfase. “Ik moest terugschakelen en een eigen tempo kiezen. Zo heb ik nog heel wat jongens kunnen oprapen. Al bij al mag ik tevreden zijn van mijn beklimming. Nu is het kwestie van goed te herstellen om morgen en zondag paraat te staan om Jasper (Philipsen, red) bij te staan.”

Kers op de taart

Philipsen eindigde al vijf keer in de top drie in een massasprint. Vrijdag en zondag kan hij nog een gooi doen naar een ritzege. “Ik zie echter maar twee ploegen die baat hebben bij een massasprint”, redeneert Meurisse. “Deceuninck-Quick-Step en wij. Dus is de vraag hoe fris Cavendish nog is. Hoe gaat Deceuninck het aanpakken? Wij mikken in elk geval op een sprint. Een zege voor Jasper zou de kers op de taart zijn voor onze Tour.”

Over Pogacar had Meurisse niets dan lof. “Hoe ik daar tegenaan kijk? Ik vermoedde voor de start al dat hij voor een derde ritzege en de bollentrui zou gaan. En hij is de beste in de laatste twee bergritten, telkens met aankomst boven. Dan ben je ook de verdiende bergkoning, denk ik. Daar moet niemand vreemd tegenaan kijken. Hij is gewoon de beste renner van het moment.”