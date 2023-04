Tegenvaller voor Alpecin-Deceuninck: Meurisse moet in het gips na val in Amstel Gold Race

Slecht nieuws voor Xandro Meurisse: de renner van Alpecin-Deceuninck heeft bij een val in de Amstel Gold Race een polsbreuk opgelopen. Meurisse hoeft niet geopereerd te worden, maar zijn pols moet wel tien dagen in het gips. Hij zal de komende weken niet in actie komen.

Meurisse was betrokken bij een massale valpartij in de afdaling richting de Loorberg. De 31-jarige coureur kon zijn weg niet vervolgen en is later onderzocht in het ziekenhuis van Herentals. “Het onderzoek toonde aan dat een meervoudige, maar niet verplaatste breuk aan in de linker pols”, schrijft Alpecin-Deceuninck op sociale media. “Een operatie is niet nodig. Xandro zal tien dagenlang een open gipsverband krijgen, waarna de volgende stappen in de behandeling genomen kunnen worden.”

“Het eerste doel is om weer te kunnen trainen op de rollen en te revalideren, zodat hij eind mei mee kan doen aan het teamtrainingskamp.”

