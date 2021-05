X2O Badkamers blijft veldrijden langer trouw

Badkamergigant X2O Badkamers blijft langer investeren in het veldrijden. Het bedrijf heeft besloten om haar engagement in de cross te intensiveren, zo werd bekend in een persbericht. Niet alleen blijft het nog zeker twee seizoenen titelpartner van de X2O Badkamers Trofee, het wordt ook ‘main partner’ van de Ethias Cross.

Anja Vandendriessche, marketing manager X2O Badkamers, noemt de investering in de cross een groot succes voor het bedrijf: “Niet in het minst door onze grote eenden die vaak mooi in beeld waren en eigenlijk al een icoon zijn geworden in het veldrijden. We kijken nu al uit naar het nieuwe seizoen. We hopen maar één ding: om als sponsor dit keer wel samen met de fans op het parcours te kunnen supporteren voor de renners!”

Christophe Impens, als Director Cycling bij Golazo organisator van de X2O Badkamers Trofee en de Ethias Cross, is blij om de badkamerboer langer in de cross te zien: “Zeker in een seizoen waarin we geen toeschouwers konden ontvangen, is voor een organisator een sterke title partner letterlijk van levensbelang. Het doet ons dan ook deugd dat ze nog twee seizoenen titelpartner blijven van de X2O Badkamers Trofee en ook instappen in de Ethias Cross. Ook de renners en renster zullen verheugd zijn om Duckie, de badeend, terug te zien in het veld en op het podium.”

De eindzege in de X2O Badkamers Trofee ging afgelopen jaar naar Eli Iserbyt en Lucinda Brand.