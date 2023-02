Wuyts reageert op beschuldigingen van Bruyneel: “Heb nooit om een fiets gevraagd”

Wieleranalist- en commentator Michel Wuyts heeft uitgebreid gereageerd op de beschuldigingen van zijn landgenoot Johan Bruyneel. Volgens de ex-ploegleider zou Wuyts twintig jaar geleden een dure fiets hebben aangenomen van wielerploeg US Postal, in ruil voor een tegenprestatie. Wuyts ontkent dit.

De heisa ontstond nadat Bruyneel in de podcast The Move kritisch was over de koerswijze van Tadej Pogacar en UAE Emirates in het bijzonder. Bepaalde uitspraken van Bruyneel schoten bij Wuyts in het verkeerde keelgat. Volgens de wieleranalist zou de wielersport ver weg zijn wanneer de oud-teammanager van Lance Armstrong de normen bepaalt.

“Gelukkig heb ik een olifantengeheugen. Ik denk persoonlijk, Michel, dat jij niet de meest aangewezen persoon bent om de moraalridder van het wielrennen te willen zijn”, was het felle antwoord van Bruyneel. “Herinner je je nog iets minder dan twintig jaar geleden, toen de US Postal-ploeg er de Belgische co-sponsor Berry Floor bij kreeg? Deze Belgische sponsor stond erop om in de naam van de ploeg vermeld te worden.”

“Echter, probleempje, US Postal had contractueel het alleenrecht op de naam. Er werd een typische Amerikaanse oplossing uit de hoed getoverd: de ploeg zou geregistreerd worden als “US Postal Pro Cycling Team presented by Berry Floor”. Parallel werd toen via de ploeg en via de Belgische sponsor gelobbyd om in de media en vooral op TV de ploeg kortweg ‘US Postal – Berry Floor te noemen’. En Michel, herinner je je nog dat je toen een Trek-fiets van de US Postal ploeg vroeg en dat je daarna o-zo-graag de Belgische co-sponsor vernoemde in de TV uitzendingen? Dus, Michel, moraalridder willen spelen zou ik als ik jou was achterwege laten.”

In een schriftelijke reactie aan Het Nieuwsblad weerlegt Wuyts de beschuldigingen van Bruyneel. “In 2004 werd Berry Floor, een producent van laminaat met zetel in Menen, presenting partner van het US Postal Team”, schrijft hij. “Het bedrijf van eigenaar Luc De Clercq pompte jaarlijks twee miljoen in het Amstrong-project. In die tijd bepaalde de UCI dat, om wildgroei van sponsornamen tegen te gaan, ploegnamen twee componenten mochten dragen. Die naam van de hoofdsponsor en die van de nevensponsor. De zenders van de EBU, waaronder de Vrt onderschreven die beslissing. US Postal werd op alle Europese platvormen US Postal-Berry Floor. Naar analogie met Lotto-Domo, Euskaltel-Euskadi of Quickstep-Davitamon. Het gebruik van die namen werd dus geenszins gestuurd door de betrokken sponsors, maar bij reglement vastgelegd. Dat de naam vaak klonk, was evident. De renners van US-Postal-Berry Floor vulden in de Tour dagelijks het scherm. Armstrong was toen nog een wereldvedette.” “In het voorjaar- eind februari zowat – vroeg de marketing manager van Berry, Philippe Harinck, in het Kortrijkse de presentatie te verzorgen van het voorjaarsegment van het team. Een verrassing was dat niet. Ik deed ik die periode alle voorstellingen van teams bij ons en in Nederland. Wellicht werd mijn expertise daarbij in acht ge-nomen. De VRT stemde toen nog met al die voorstellingen in. Vanwege publiciteit voor onze kennis en kunde. De lenteploeg van Us Postal-Berry Floor werd geleid door Dirk Demol. De bepalende renners waren onder-meer Hincapie, Devolder, Van Heeswijk en Ekimov. Bruyneel en Armstrong waren niet aanwezig, want dan al met de lange Touropbouw bezig. Bij wijze van vergoeding stelde Philippe Harinck me een verrassingscadeau voor. Ik vond dat goed zo.‘ We hebben nog een opdracht voor je, pikte hij in. Een interview met Armstrong in hartje Brussel, voor de partners van ons bedrijf.’ Een uitdaging. Ik nam het interview af. Niet alle aanwezigen waren blij. De Amerikaan had niet één keer de naam Berry Floor laten vallen.” “Na afloop schonk het management me een cadeau voor de beide opdrachten: een magnumfles Bordeaux met inscriptie: ‘Dank vanwege Berry Floor.’ Met de datum er ook op. Philippe Harinck kwam met een prettig toe-maatje: een testperiode met een Trekfiets van het team. Trek bracht toen met de Madone een naar eigen zeggen vooruitstrevende klimfiets op de markt. Die kunnen testen zou me een rijke bron van info voor het invullen van steeds meer integrale uitzendingen kunnen opleveren. Ik zou mijn technische kennis via ervaringen kunnen bijspijkeren. Ik dacht even na, vergeleek met de werkwijze van journalisten van Fiets en andere technische maandbladen en zei ‘ja’ mits de datum van teruggave afgelijnd werd. ‘Neem je tijd en lever dan maar in,’ luidde het antwoord. Zo geschiedde. Het exemplaar was overigens een in competitie gebruikte fiets, volledig herspoten om de mankementjes te camoufleren, maar wel hier en daar voorzien van nieuwe onderdelen. De fiets deed het op heuvels prima, maar moest het qua rigiditeit afleggen tegen mijn Colnago C40. Nog voor de Tour, na een tocht of tien, leverde ik hem weer in. Als ik me dat goed herinner was dat in Menen, in de zetel van Berry Floor.” “Ik leg er de nadruk op dat ik op geen enkel moment om een fiets gevraagd heb. Ik heb daar zelfs vooraf geen seconde aan gedacht. Dat zou als werknemer van een openbare televisiezender of zender tout court wel heel dom geweest zijn. Vanwege nefast voor het imago. Het voorstel werd me out of the blue gedaan en mits goede afspraken leek het mij van een toegevoegde waarde in de uitvoering van mijn vak.”