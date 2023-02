Johan Bruyneel slaat terug: “Michel Wuyts vroeg fiets van US Postal-ploeg”

Johan Bruyneel heeft cynisch en kritisch gereageerd op de uitspraken van Michel Wuyts die in een podcast van Het Laatste Nieuws aangaf dat het niet meer kan dat Johan Bruyneel de normen van het wielrennen bepaalt. “Dan zijn we ver weg”, aldus Wuyts.

De voormalig wielercommentator van Sporza vervolgt: “Bruyneel is één van die mensen die het wielrennen een goede twintig jaar geleden over de rand getild heeft.”

De heisa ontstond nadat Bruyneel in de podcast The Move zeer kritisch was over de koerswijze van Tadej Pogacar en UAE Emirates in het bijzonder. Dat Pogacar nu al zo vernietigend uithaalt in de Ruta del Sol vindt Bruyneel onverstandig. “Op die manier eist hij al het uiterste van zijn ploeg in februari. Hij moet vanuit de ploegleiderswagen afgeremd worden.”

Wuyts viel over de fase waarin Bruyneel over zichzelf sprak in The Move. “Bovendien vergelijkt Bruyneel Pogacar met zichzelf, en dat is ongeveer het domste wat je kunt doen”, aldus Wuyts. “Bruyneel was geen ongetalenteerde renner, maar was qua talent ongeveer een tiende van de Sloveen. Dus laten we daarmee ophouden. Ik heb de stellige indruk gehad dat Pogacar met een spelletje bezig was.”

Lees meer: UAE Emirates reageert op kritiek Bruyneel: “Pogacar zit nog ver van zijn beste niveau”

Bruyneel stelt in een reactie op zijn facebook-pagina die gericht is aan Wuyts dat de wieleranalist niet eens de moeite heeft genomen om ‘The Move’ in zijn geheel te beluisteren.

Bruyneel: “Ter verduidelijking: Ik heb inderdaad mijn opinie gegeven over zijn overwinningen en die van zijn ploeg. Indien je netjes je huiswerk had gemaakt, dan had je begrepen dat mijn kritiek niet gericht was naar de renner, maar wel naar het management, naar de directie vanuit de wagen. Ik zei dat het volgens mij fout was van de directie om iedere etappe mee te gaan in het enthousiasme en overwinningslust van deze jonge en uiterst getalenteerde kampioen. Ik zei dat op lange termijn ‘volgens mij’ niet de beste tactiek was.”

“Tot mijn grote verbazing lees ik ook dat je zegt dat ik me vergelijk met Pogacar”, vervolgt Bruyneel. “In mijn podcast zei ik duidelijk: Ik ben zelf profrenner geweest. Ik reed ook topwedstrijden en soms won ik enkele. Maar voor mezelf, om te winnen, moest alles kloppen als een bus. Ik moest in topvorm verkeren, de omstandigheden moesten ideaal zijn, ik moest kunnen profiteren van de koers tactiek, en dan kon ik misschien eens winnen. Die toprenners van nu, waaronder dus Pogacar, zijn zo enorm goed, dat ze altijd kunnen winnen. En het geeft niet of het nu februari, juli of oktober is, ze kunnen altijd winnen.”

Tot slot kwam Bruyneel terug op het commentaar van Wuyts dat de wielersport ver weg zou zijn wanneer de oud-teammanager van Lance Armstrong de normen bepaalt. “Gelukkig heb ik een olifantengeheugen. Ik denk persoonlijk, Michel, dat jij niet de meest aangewezen persoon bent om de moraalridder van het wielrennen te willen zijn. Herinner je je nog iets minder dan twintig jaar geleden, toen de US Postal-ploeg er de Belgische co-sponsor Berry Floor bij kreeg? Deze Belgische sponsor stond erop om in de naam van de ploeg vermeld te worden.”

“Echter, probleempje, US Postal had contractueel het alleenrecht op de naam. Er werd een typische Amerikaanse oplossing uit de hoed getoverd: de ploeg zou geregistreerd worden als “US Postal Pro Cycling Team presented by Berry Floor”. Parallel werd toen via de ploeg en via de Belgische sponsor gelobbyd om in de media en vooral op TV de ploeg kortweg ‘US Postal – Berry Floor te noemen’.”

“En Michel, herinner je je nog dat je toen een Trek fiets van de US Postal ploeg vroeg en dat je daarna o-zo-graag de Belgische co-sponsor vernoemde in de TV uitzendingen? Dus, Michel, moraalridder willen spelen zou ik als ik jou was achterwege laten.”