Wright, Marturano en Van Zuthem tekenen voor twee jaar bij Plantur-Pura

Sophie Wright, Greta Marturano en Cecilia van Zuthem komen in 2023 uit voor Plantur-Pura. De drie rensters hebben stuk voor stuk een contract voor twee jaar getekend bij het Belgische UCI-team.

Wright heeft er al twee seizoenen in de WorldTour opzitten. Ze tekende in 2021 bij Alé BTC Ljubljana, dat in 2022 doorging als UAE Team ADQ. De 23-jarige Britse was dit jaar tiende in de AG Tour de la Semois. Het komende jaar wil ze zich richten op de grote rondes, de Ardennenklassiekers en Strade Bianche. “Ik voel me geïnspireerd door Plantur-Pura’s filosofie, organisatie en toekomstvisie”, zegt ze op de sociale media van haar toekomstige ploeg.

Marturano stond de afgelopen vier jaar onder contract bij Top Girls Fassa Bortolo. De 24-jarige Italiaanse behaalde dit seizoen de nodige ereplaatsen, waaronder een achtste plek in de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour (2.Pro). Ook was ze 23ste in de Giro Donne. “Volgend jaar wordt een interessant jaar en zal ik een belangrijke stap zetten in mijn nog jonge carriere”, klinkt Marturano vastberaden.

De 18-jarige Van Zuthem begint aan haar tweede seizoen als belofte. In 2022 reed ze als clubrenster bij WV Schijndel Women U23, maar ze toonde zich al meermaals tussen de profs. Zo werd ze achtste in Konvert Kortrijk Koerse en behaalde ze een zesde plaats in de openingsrit van de Lotto Belgium Tour. “Ik zal een van de jongste rensters in het team zijn, dus ik kijk er naar uit om te leren van de meer ervaren rensters en de staf”, aldus Van Zuthem.