Wouter Bos voorgedragen als kandidaat-voorzitter KNWU

Wouter Bos is voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de KNWU. De wielerbond maakte de voordracht van de voormalige minister van Financiën en oud-politiek leider van de PvdA vanmiddag bekend.

Voor het vinden van een nieuwe voorzitter was een vertrouwenscommissie samengesteld, waarin onder meer de rennersvakbond VVBW, de Vereniging Organisatoren Wielerwedstrijden (VOW), de directie en het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn. De commissie kreeg de opdracht om tot een voordracht van een kandidaat voor het voorzitterschap te komen. Uit de ontvangen sollicitaties selecteerde de commissie zes kandidaten, met wie gesprekken zijn gevoerd.

Twee kandidaten werden vervolgens uitgenodigd voor een tweede gespreksronde. “Hoewel beide kandidaten een uitstekende indruk hebben achtergelaten, gaf de commissie unaniem de voorkeur aan Wouter Bos. De commissie is zeer enthousiast over Wouter Bos en is van mening dat hij op basis van zijn ervaring, competenties en persoonlijkheid een zeer sterke kandidaat is”, deelt de KNWU mee in een perscommuniqué.

De KNWU moest op zoek naar een nieuwe voorzitter wegens het vertrek van Marc van der Tweel, die per 1 oktober Gerard Dielessen opvolgt als algemeen directeur van NOC*NSF. Van der Tweel bekleedde slechts enkele maanden de bestuursfunctie binnen de wielerbond.