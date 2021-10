Wouter Bos verkozen tot nieuwe voorzitter KNWU

Wouter Bos is tijdens een congres in Breukelen voor een termijn van vier jaar verkozen tot nieuwe voorzitter van de KNWU. De voormalig politicus en minister volgt Marc van den Tweel op, die de overstap maakt naar het NOC*NSF en daar Gerard Dielessen opvolgt als algemeen directeur.

Bos werd unaniem voor de functie voorgedragen aan het congres door een vertrouwenscommissie, waarin alle geledingen van de KNWU waren vertegenwoordigd. Er was geen tegenkandidaat, waardoor de benoeming van de nieuwe voorzitter relatief snel kon worden geformaliseerd. Bos dankte de congresleden voor het in hem gestelde vertrouwen. “Ik heb de KNWU de afgelopen periode leren kennen als een organisatie met veel gemotiveerde leden en vrijwilligers en een enorme passie.”

“We hebben op dit moment een fantastische generatie aan de top staan die bijvoorbeeld in Tokio voor enorm veel medailles zorgde. Aan ons nu de taak dat niveau vast te houden of zelfs te verbeteren. Dat betekent veel aandacht voor faciliteiten, jong talent, diversiteit en voor zowel de meer klassieke als meer recente takken van de wielersport. Elke wielrenner weet van vallen en opstaan en weer doorgaan. Ook een fanatiek vrijetijdfietser als ik kan daar een beetje in mee voelen.”

Uitdagingen

“En bestuurlijk zal het vast niet anders gaan”, aldus Bos, de voormalige minister van Financiën en oud-politiek leider van de PvdA. “Maar ik heb er veel zin in om mij in te zetten voor deze mooie sport en deze fantastische sporters, de uitdagingen zijn legio. Over drie jaar zijn er al weer de Olympische Spelen. Daar gaan we nu al mee bezig. Had Joop Zoetemelk toch ongelijk: Parijs is niet ver maar komt razendsnel dichterbij!”

Volgens hoofdbestuursleden Marianne van Leeuwen en Robert Slippens, die nauw betrokken waren bij de benoemingsprocedure, is Bos de juiste man om de KNWU te leiden. “De wielersport is de laatste jaren zeer succesvol geweest, maar de KNWU kent ook de nodige uitdagingen om zowel op topsport- als op breedtesportniveau prominent te blijven acteren. We zijn ervan overtuigd dat Wouter Bos gezien zijn grote ervaring en netwerk én zijn liefde voor de wielersport de persoon is die hierin een voortrekkersrol kan nemen.’”