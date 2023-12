zaterdag 9 december 2023 om 18:00

Wout van Aert won niet al te vaak bij zijn rentree in het veld

Overzicht Wout van Aert won zaterdag meteen bij zijn rentree in het veld. De Belgische renner liet in Essen de tegenstand al snel achter zich en won met ruime voorsprong. Is dat iets wat vaak is gebeurd bij zijn eerste cross van het seizoen? WielerFlits zocht het uit.

2015: Eerste met 23 seconden voorsprong

Beginnen doen we in 2015, toen Van Aert voor het eerst een volledig jaar in de elite-categorie reed. Toen moest de Kempenaar naar Las Vegas trekken, waar een manche van de Wereldbeker op het menu stond. Last van de jetlag had hij niet, want Van Aert won meteen. Sven Nys eindigde als tweede op 23 seconden, Michael Vanthourenhout mocht als derde mee op het podium.

2016: Eerste met 4 seconden voorsprong

Een jaar later was het spannender bij zijn rentree in het veld. In Geraardsbergen kregen we een mooie strijd te zien tussen onder meer Van Aert en Vanthourenhout. Uiteindelijk was het wel Van Aert die won, maar Vanthourenhout moest maar vier seconden toegeven. De nummer drie, Klaas Vantornout, kwam ook maar acht seconden later over de streep.

2017: Tweede met 20 seconden achterstand

In 2017 verloor Van Aert voor het eerst bij zijn eerste cross van het seizoen bij de eliterenners. Een sterke Mathieu van der Poel kon de Belg van zich afschudde in Eeklo. De Nederlander kwam uiteindelijk met twintig seconden voorsprong over de streep. Van Aert moest zich zelfs nog reppen voor de tweede, want Vanthourenhout volgde op slechts twee seconden.

2018: Tweede met 18 seconden achterstand

Net zoals in 2016 begon Van Aert in 2018 zijn seizoen in Geraardsbergen. Deze keer kon hij niet winnen, Lars van der Haar was die dag de beste in de Oost-Vlaamse stad. Van Aert kwam binnen op achttien seconden, Daan Soete bolde enkele seconden later over de streep.

2019: Vijfde met 1 minuut en 14 seconden achterstand

In 2019 viel Van Aert voor het eerst buiten het podium in zijn eerste wedstrijd van het veldritseizoen. Dat had echter een duidelijke reden, want voor Van Aert was het zijn eerste cross na zijn zware blessure na zijn valpartij in de Tour de France. Het was Mathieu van der Poel die won in Loenhout (eind december), Van Aert moest een ruime minuut toegeven.

2020: Derde met 27 seconden achterstand

Dat Van Aert niet in de top-3 eindigt bij zijn rentree, is nooit meer voorgekomen. Een jaar later in Kortrijk moest hij wel vrede nemen met de derde plaats. Eli Iserbyt won die dag de cross in eigen streek, voor Van der Haar en Van Aert. Van Aert eindigde op een kleine halve minuut.

2021: Eerste met 1 minuut en 40 seconden voorsprong

Na vier keer niet te kunnen winnen bij zijn rentree, was het in 2021 wel meteen raak voor Van Aert. In De Schorre in Boom toonde hij zijn imposante benen en degradeerde hij de concurrentie. Toon Aerts, die al een minuut en 40 seconden eindigde, en Van der Haar mochten mee op het podium. Voor Van Aert was het het begin van een zeer sterk seizoen, waarin hij maar een keer niet won.

2022: Tweede met 23 seconden achterstand

Vorig jaar moesten de veldritfans naar Antwerpen om Van Aert voor de eerste keer in het veld te zien schitteren. Daar werden ze getrakteerd op een duel met Van der Poel, die de Nederlander uiteindelijk wist te winnen. Van Aert kwam over de streep met 23 seconden achterstand, Vanthourenhout werd derde.

2023: Eerste met 1 minuut 36 seconden voorsprong

Het zit nog vers in het geheugen, maar Van Aert won dit jaar met ruime voorsprong bij zijn rentree in het veld. De Belg wachtte nog even af, maar koos na enkele ronden in Essen dan toch resoluut voor de aanval. Jens Adams moest meer dan anderhalve minuut toegeven, Thijs Aerts werd derde.