Wout van Aert wist het halverwege de etappe al: “Geen benen om te winnen”

Was de vrijgeleide die hij aan Christophe Laporte een cadeautje van Wout van Aert? Deels, zo blijkt. Omdat de groene truidrager zelf niet over zijn superbenen van de voorbije dagen beschikte. “Halverwege de wedstrijd wist ik dat ik zelf niet goed genoeg was om te winnen.”

Vervolgens communiceerde Van Aert met ploegmakker Christophe Laporte dat hij zijn ding mocht doen. “Na die zware dag van gisteren voelde ik dat ik zelf niet kon meedoen om te winnen. Stel dat ik nog punten had moeten sprokkelen voor het groen, had ik het uiteraard wel gedaan, maar dit was een uitgelezen kans voor Christophe om er vol voor te gaan.”

“Ik vertelde hem dat Nathan, Tiesj en ik hem uit de gevarenzone zouden houden. Geweldig dat hij die ene kans dan ook nog benut”, glunderde Van Aert. “Zowel in deze Tour als in het voorjaar heeft hij zich weggecijferd. Dit is een mooie compensatie voor alles wat hij voor me deed. Waanzinnig hoe hij het afmaakt.”

Jasper Philipsen vertelde voor de VTM-camera dat Jumbo-Visma het hele peloton belachelijk maakte. “Dat zal wellicht een reactie uit ontgoocheling zijn”, reageerde Van Aert rustig. “Jasper mag ook trots zijn. En toegegeven, wij zaten vandaag wel in een luxepositie. Controleren hoefde niet. Daardoor kwam Christophe ook frisser in die finale aan. En dat we collectief sterk zijn, dat is toch al een hele Tour zo…”