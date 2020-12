Wout van Aert wint voor eigen volk: “Was nerveus voor de start”

Wout van Aert won vandaag zijn eerste veldrit van het seizoen en de renner van Jumbo-Visma deed dit ook nog eens voor eigen volk. Van Aert versloeg in Herentals wereldkampioen Mathieu van der Poel en Michael Vanthourenhout. “Dit doet zeker veel deugd, het is een tijd geleden”, zo sprak Van Aert na afloop van de cross.

“Ik wist niet dat Mathieu op een lekke band reed”

Van Aert reed in de beginfase van de wedstrijd nog achter Van der Poel aan, maar die laatste zag zijn winstkansen in rook opgaan na een lekke band. “Ik wist eigenlijk niet dat Mathieu een lekke band had”, aldus de winnaar in Herentals. “Ik kwam bij Mathieu en het was raar dat ik zo snel bij hem kwam. Ik wilde hem vervolgens geen rust gunnen.”

“Ik besloot het tempo te bepalen en wist vervolgens snel weg te rijden. Toen wist ik wel dat er iets aan de hand was, maar ik wist het nog niet toen ik hem passeerde. Ik kreeg zo een halve minuut cadeau en besloot daarna gecontroleerd verder te rijden. Het was zaak om geen fouten meer te maken. Het is natuurlijk mooier als er een strijd is, maar dit hoort erbij.”

Zenuwachtige Van Aert maakt ‘beginnersfout’

Van Aert reed in de eerste rondes nog met behoorlijk wat chagrijn over het parcours. “Ik maakte namelijk een foutje met de bandendruk. Ik was dit keer wel goed weg, maar reed toch de hele tijd in de achtervolging. Ik kwam op een gegeven moment bij Mathieu aansluiten, maar reed net voor de post weer lek. Het verschil was nadien maar vijf seconden, maar ik werd zo wel constant in het defensief gedrongen.”

“Ik had me op voorhand beter moeten voorbereiden. Een beginnersfout”, is Van Aert eerlijk. De Belg laat ook weten dat hij als lokale favoriet behoorlijk zenuwachtig was voor de start. “Ik wilde hier echt wel winnen en was voor de start wel zenuwachtig. Ik was na de verkenning zelfs mijn bril en nummers kwijt. Waarom ik met zenuwen aan de cross begon? Het is moeilijk uit te leggen.”

“Ik voel wel dat ik nog een stuk beter kan worden”

“Ik woon nu drie tot vier kilometer van het parcours, maar vroeger woonde ik hier echt 500 meter vandaan. Ik reed vroeger altijd door het parkje.” Van Aert zal binnenkort weer de degens kruisen met Van der Poel, aangezien de crossers nu bezig zijn aan de traditionele drukke kerstperiode. “Mathieu rijdt bijna alles en ik zal hem overal wel tegenkomen.”

“En dan hebben we ook nog Tom Pidcock. Ik denk niet dat de waardeverhoudingen direct zullen veranderen. We liggen qua niveau niet ver uit elkaar. Ik voel wel dat ik nog een stuk beter kan worden. Ik vind het heerlijk om te crossen en ik voel ook dat het crossgevoel steeds meer terugkomt.”