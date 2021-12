Wout van Aert wint met speels gemak in Heusden-Zolder, Mathieu van der Poel kent offday

Met speels gemak heeft Wout van Aert de cross in Heusden-Zolder achter zijn naam gezet. De Belg domineerde van start tot en finish en kwam met meer dan een minuut voorsprong op Eli Iserbyt en Tom Pidcock over de meet.



Niet alleen de strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert was maandag interessant om te volgen in Heusden-Zolder. Ook het duel tussen Eli Iserbyt en Toon Aerts bleek de moeite waard, alleen al omdat Iserbyt met slechts twee punten voorsprong op Aerts aan deze voorlaatste manche in de Superprestige begon.

Dit duel speelde zich af in de schaduw van de cross, omdat Van Aert een meer dan uitstekende start kende in het Belgische plaatsje. Na een ronde gooide de Belgisch kampioen Aerts en Quinten Hermans al overboord, waarna hij aan een eenzame tocht naar de meet begon. Een groepje met Pidcock en Van der Poel bevond zich na twintig minuten al op bijna een halve minuut van de Belg.

Van Aert speelt met de tegenstand en wint, Van der Poel stapt af

De veldrijder van Alpecin-Fenix was in die groep met onder meer Kevin Kuhn, Corne van Kessel, Laurens Sweeck, Aerts, Iserbyt en Pidcock opvallend genoeg de eerste die liet lopen. Kende Van der Poel een slechte dag? Of was er iets anders aan de hand? Hoe MVDP de rest van de cross in de rondte reed, verraadde dat eerste. Hij zou uiteindelijk op drie rondes van de meet afstappen.

Ondertussen was Van Aert verder gaan vliegen. Onbedreigd reed hij in Heusden-Zolder naar de overwinning. Aan de meet was zijn voorsprong meer dan een minuut – een lichtjaar op een snel parcours als die in Heusden-Zolder. Na vijf crossen is Van Aert nog altijd ongeslagen.

De strijd om de laatste twee podiumplekken werd uitgevochten door Hermans, Pidcock en Iserbyt. De Brit van INEOS Grenadiers zou knap aan het langste eind trekken. Iserbyt deed door zijn derde plaats goede zaken voor de Superprestige, omdat Aerts pas vijfde werd.

Superprestige Heusden-Zolder

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Tom Pidcock

3. Eli Iserbyt

4. Quinten Hermans

5. Toon Aerts

6. Corne van Kessel

7. Laurens Sweeck

8. Kevin Kuhn

9. Tim Merlier

10. Lars van der Haar