dinsdag 26 december 2023 om 16:57

Wout van Aert wilde het Mathieu van der Poel moeilijk maken, maar: “Hij was van een ander niveau”

Wout van Aert eindigde in de Wereldbeker Gavere weer als tweede en weer was dat achter Mathieu van der Poel. “In de eerste twee rondes probeerde ik dicht bij hem te blijven”, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Halverwege de tweede ronde, op de lange klim, ging ik een beetje over mijn limiet”, vervolgde Van Aert. “Dat is iets wat je niet moet doen in een cross als deze. Ik denk dat ik in de volgende ronde dertig seconden of zo verloor. Met hoe het vanaf dat moment ging was ik blij met hoe het ging, maar in het begin was Mathieu geweldig, hij was van een ander niveau.”

Aanvankelijk had Van Aert nog wel hoop de strijd aan te kunnen gaan. “Zo’n parcours met veel loopstroken ligt me in principe wel, dus ik wou het hem toch moeilijk maken in het begin en te zien hoe lang ik in zijn buurt kon blijven. Maar in de tweede ronde maakte ik een fout door te proberen zijn tempo aan te houden. (…) Ik ben in ieder geval niet weggereden. Ik ben wel blij met hoe het tweede deel ging, maar voorlopig moet ik tevreden zijn met het niveau dat ik nu haal.”

Van Aert ging ook nog in op de omstandigheden in Gavere, die volgens hem ‘heel zwaar’ waren. “De modder was behoorlijk plakkerig. Elke ronde werd het moeilijker om op de fiets te blijven zitten”, aldus de renner van Jumbo-Visma.