Wout van Aert wil meezitten met vroege vlucht: “Dat is mijn enige kans”

Video

De twaalfde etappe van de Tour de France is op papier een typische vluchtersrit. Ook Wout van Aert lijkt weer kans te maken, zoals in zoveel ritten. “Ik heb de luxe dat ik in heel veel etappes aan mijn trekken kom, maar dat is soms ook een probleem”, zei hij voor de start tegen onder meer WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van Aert hoopt vandaag ook mee te zitten in de vlucht. “Dat is mijn enige kans”, aldus de renner van Jumbo-Visma. “Het lijkt erop dat het opnieuw een vluchtersrit wordt, maar ik heb twee dagen geleden gezien dat het niet altijd gemakkelijk is om daar in te geraken. We zullen gewoon moeten zien hoe het loopt in het begin.”

Fysiek voelt Van Aert zich fysiek nog goed na bijna twee weken koers. “Maar mentaal had ik gehoopt al eens een rit te pakken. Het is al tevaak net niet geweest. Dat is moeilijker dan wanneer je in de flow geraakt van overwinningen pakken. Of dat begint door te wegen? Dat gevoel heb ik niet. Ik hou mijn hoofd omhoog en weet dat er nieuwe kansen komen. Dat is ook het mooie aan de Tour. Maar het is wel anders dan ik gewoon ben.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Belleville-en-Beaujolais – Pittige overgangsrit