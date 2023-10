woensdag 18 oktober 2023 om 09:27

Wout van Aert trekt in november naar Colombia voor granfondo van Rigoberto Urán

Wout van Aert geniet nu van een welverdiende vakantie, maar de Belg zal volgende maand naar Colombia reizen om deel te nemen aan El Giro de Rigo. Dit is een granfondo, georganiseerd door de Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán.

Urán kondigt op Instagram de komst van zijn Belgische collega-wielrenner aan. De Giro del Rigo zal plaatsvinden op zondag 12 november. Het is een granfondo voor wielertoeristen over een afstand van 90 of 160 kilometer door het Colombiaanse hooggebergte, in de buurt van hoofdstad Bogota. Vorig jaar was er, met Tadej Pogacar, ook al een grote naam van de partij.

Het is nog onduidelijk hoelang Van Aert in Colombia zal vertoeven, en of dit invloed heeft op zijn veldritseizoen. De 29-jarige coureur van Jumbo-Visma zal deze winter normaal gesproken weer het veld induiken voor de nodige crossen. Vorig jaar begon hij op 4 december (Wereldbeker van Antwerpen) aan zijn veldritseizoen.