Wout van Aert klaar voor de Ronde: “Mentaal frisser dan de editie van vorig jaar”

Interview

Geen hoera-stemming bij Wout van Aert na de mindere prestatie van Van der Poel, woensdag in Dwars door Vlaanderen. “Ik heb Mathieu nog nooit twee slechte wedstrijden na elkaar weten rijden. Misschien is hij zondag dus nog gevaarlijker dan anders”, grapt Van Aert, die op de persconferentie vooral veel vertrouwen uitstraalde. “Dat moet ook, als je wil winnen.”

Terwijl zijn voornaamste concurrenten woensdag Dwars door Vlaanderen reden, haspelde Wout van Aert 210 kilometer af tussen de Kempen en Overijse. Gisteren verkende hij in het gezelschap van Timo Roosen en Nathan Van Hooydonck de laatste honderd kilometer van de Ronde van Vlaanderen. Nu volgen twee dagen herstel, met als doel zondag fris aan de start van Vlaanderens Mooiste te staan.

Na de verkenning stond de kopman van Jumbo-Visma nog enkele media te woord. Geen online persconferentie voor Van Aert, wel een fysieke meeting in het teamhotel, weliswaar in beperkt gezelschap en rekening houdend met alle nodig voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Ook WielerFlits schoof mee aan.

We zagen een aantal foto’s voorbijkomen van de verkenning. Dat leek geen gezapig oefentochtje?

“Nee, ik moest zowel gisteren als vandaag nog een doorgedreven training inlassen. Het is nog zo plezant als je dat op het parcours zelf kan doen. Het werk zit er nu op. Vrijdag en zaterdag staat in het teken van herstel.”

Stak je nog iets extra op van de verkenning?

“Toch wel. Het parcours is grondig gewijzigd in de pré-finale. Het stuk na de eerste passage over de Oude Kwaremont is lastiger dan vorig jaar. We doen de Muur van Geraardsbergen niet aan, waardoor het meer slingeren is en er een aantal extra kasseistroken zijn toegevoegd. Ook Berg ten Houte is nieuw. Goed om dit toch eens verkend te hebben. De finale blijft wel identiek.”

Heb je na jouw training op woensdag nog de finale van Dwars door Vlaanderen gezien?

“Ze waren net aangekomen toen ik thuiskwam. Ik heb teruggespoeld naar het moment dat Van Baarle aanviel en de laatste vijftig kilometer bekeken. Vanuit de zetel leek het een vreemde wedstrijd, maar ik denk dat de omstandigheden zwaarder waren dan je kon inschatten op tv. Daardoor reden heel wat renners tegen een muur aan.”

Verdenk jij sommige favorieten ervan verstoppertje gespeeld te hebben?

“Voor mij zag het er in elk geval niet zo uit. Julian Alaphilippe bijvoorbeeld had die koers nét nodig na zijn trainingsperiode. Ik hoef andermans rekening niet te maken, maar ik denk dat er vooraan één heel sterke renner reed, terwijl het daarachter moeilijk was om van elkaar af te geraken, waardoor de samenwerking stroef liep.”

Wat vond je van Mathieu van der Poel?

“Hij was niet in zijn gewone doen, maar ik wil daar toch aan toevoegen dat ik woensdag op training ook werd verrast door de warmte. Niet dat twintig graden uitzonderlijk is, maar het plotse verschil in temperatuur zorgde wel voor een schokeffect. Misschien heeft dat meegespeeld.”

Krijg jij extra moraal als je jouw grootste rivaal zo ziet afzien?

“In geen geval. En al zeker niet bij Van der Poel. Ik heb Mathieu nog nooit twee opeenvolgende slechte koersen weten rijden, dus zou ik misschien zelfs moeten panikeren (lacht, red.). Misschien is hij zondag nog gevaarlijker dan anders. Neenee, ik verwacht dat hij zondag gewoon opnieuw op de afspraak zal zijn.”

Jij krijgt nu wel de stempel van absolute topfavoriet opgeplakt.

“Of je nu vijf, drie of zeventien sterren achter jouw naam hebt staan in de voorbeschouwingen, veel maakt dat niet uit in koers. Het verandert niets aan de tactiek. Ik zal bijvoorbeeld Mathieu zondag niet laten rijden als hij iets probeert omdat hij woensdag niet top was.”

Hoe vergelijk je jouw eigen vormpeil met dat van in de Ronde van vorig jaar?

“Fysiek ben ik net zo goed als in oktober. Mentaal voel ik me een stuk frisser. Ik heb hier specifiek naar toegeleefd. Dat is anders dan vorig seizoen. Alles wat na de Ronde van Frankrijk kwam, nam je er nog bij. De topvorm nog rekken, was de ingesteldheid. Uiteraard was ik toen ook heel gemotiveerd, maar het was niet meer met die grote honger die ik op dit moment wel nog heb. Vorig jaar was de Ronde een dessert, nu een hoofdschotel.”

Je straalt vertrouwen uit…

“Dat heb ik ook. Als je geen vertrouwen hebt, wordt het heel moeilijk om te winnen.”

Ben je momenteel in je beste vorm van dit seizoen?

“Ik ben op niveau sinds Tirreno-Adriatico. Het doel was om die vorm aan te houden tot en met Parijs-Roubaix. Door de hardheid van E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem ben ik sinds Tirreno misschien nog een procentje beter geworden, maar een groot verschil maakt dat niet.”

Waarom nam je ook de hardheid van Dwars door Vlaanderen niet mee?

“Dat is dan net te veel van het goede. Ik heb nu twee dagen intensief getraind, maar dan kies je zelf waar en hoe je doorrijdt. Als je in Dwars door Vlaanderen start, rijd je vier uur voluit en is er geen ruimte meer om tussendoor nog iets van duur in te lassen. In combinatie met E3 én Gent-Wevelgem zou dat de koers teveel geweest zijn.”

Staat Dylan van Baarle een trapje hoger op jouw favorietenlijst na zijn zege?

“Nee, hij stond al hoog. Hij heeft in Waregem gewoon bevestigd, maar hij was als heel goed in E3 Saxo Bank Classic en in Gent-Wevelgem. Dylan is een klassiek renner die wel eens vergeten wordt, maar die wel ambitieus is voor deze koersen. Hij bewees woensdag nog eens dat hij van ver kan aanvallen.”

Zie je nog andere outsiders naast de traditionele namen?

“Jasper Stuyven gaf een goede indruk in Dwars door Vlaanderen. Greg Van Avermaet lijkt steeds beter te worden. Stefan Kung is altijd goed. Het is typisch voor de Ronde van Vlaanderen dat er een paar namen uitgepikt worden, maar er zijn er veel meer. Ik denk dat tien, vijftien renners aan de start staan die kunnen winnen. Ik denk spontaan aan Anthony Turgis.”

Het blok van Deceuninck-Quick-Step liet het de twee laatste wedstrijden afweten…

“In Dwars door Vlaanderen kwam Alaphilippe erbij, maar hij was nog niet top. Anders hadden we wellicht niet eens gesproken over een minder Quick-Step. Maar als ploeg is het uiteraard aangenamer zoals wij uit Gent-Wevelgem kwamen. Dat goede gevoel neem je automatisch mee naar de eerstvolgende koers. Dat mist die ploeg nu, maar daartegenover staat dat ze in E3 Harelbeke wel indrukwekkend waren.”

Tot wanneer hoop jij zondag een of meerdere ploegmaats in steun te hebben?

“In de Ronde van Vlaanderen, die zoveel zwaarder is dan alle andere koersen die we tot nog toe hebben gehad, is er veel meer sprake van afmatting. Met als gevolg dat de selectie veel meer automatisch gebeurt. Zo scheurde het vorig jaar al op de Koppenberg. Als daar tien of vijftien man de koers maakt, mag ik niet verwachten dat ik daar nog veel ploegmaats heb. Dan moet ik er vooral zelf zijn. Maar als we met een grotere groep naar de laatste passage over de Oude Kwaremont gaan, hoop ik dat Nathan (Van Hooydonck), Timo (Roosen) of Pascal (Eenkhoorn) – dat zijn in principe de jongens die het verst moeten geraken – mij nog kunnen afzetten. Dat vertrouwen heb ik.”

Vorig jaar zat je heel snel geïsoleerd in de Ronde.

“Ja, onze klassiekers zijn als ploeg tegengevallen. Mede door de timing in het jaar. Er lag veel focus op de Tour en de klassiekers kwam helemaal achteraan het seizoen. Daardoor had iedereen een verschillende voorbereiding. In tegenstelling tot nu, leefden we daar toen niet samen naartoe. Daar hebben we uit geleerd.”

Van Hooydonck was zondag goed. Heb je het gevoel dat – los van hem – de ploeg nu sterker is?

“We missen uiteraard Mike Teunissen. Met hem erbij heb ik in de finale sowieso iemand extra naast mij. Maar, op Quick-Step na dat met vijf kopmannen start, mogen we onze voet naast de meeste andere teams zetten. Weet je wat het is? Er wordt veel werk verzet dat iedereen ontgaat.”

“Edoardo (Affini, red) bijvoorbeeld rijdt al alle wedstrijden waarin we samen startten, vanaf het begin op kop. Die haalt de rechtstreekse niet. Zondag is het de taak van Maarten Wynants en David Dekker om mij vooraan af te zetten op de eerste hellingen. Die komen al op 150 kilometer van de finish. Die jongens zie je de laatste tachtig kilometer niet meer.”

Welke teams gaan zondag op de kopgroep jagen? Daar is dikwijls discussie over, zagen we nog in de ‘Ronde 104’.

“Deceuninck-Quick-Step verstopte zich vorig jaar inderdaad een poos achter het feit dat Alaphilippe voor het eerst startte in de Ronde. Gaat die dat kunnen? Natuurlijk kan die dat, maar ze verstopten zich er wel een tijdlang achter. Een tactiek die te begrijpen viel. Uiteindelijk namen ze wel hun verantwoordelijkheid.”

“Ach, de Ronde is ook te belangrijk om veel spelletjes te spelen. Meestal is er in het begin wat discussie. Als jullie niet rijden, wij ook niet en bla-bla-bla. Maar op een gegeven moment loopt de voorsprong van de vroege vlucht op tot acht minuten, slaat de paniek bij elk team toe en zet iedereen toch een mannetje bij.”

Wat als we een gelijkaardig scenario krijgen als vorig jaar? Rijd je dan opnieuw met Mathieu van der Poel naar de aankomst?

“We konden elkaar niet lossen, dus draaide het uit op een sprint. Als dat nu opnieuw zo zou zijn, dan heb ik nog steeds vertrouwen in mijn sprint, als dat je vraag is. Maar ik zal dan wel even terugdenken aan wat in oktober fout gelopen is.”

Tot slot… Parijs-Roubaix is uitgesteld. Dat maakt de Ronde nog belangrijker?

“Toch wel. Het doet heel hard denken aan vorig jaar. Zo komt er toch weer een snel en abrupt einde aan de kasseiklassiekers. Ik heb daarom de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race aan mijn programma toegevoegd. Daarna neem ik mijn rustperiode.”

“Mijn seizoen is eigenlijk nog maar net begonnen, ik was vragende partij om met mijn huidige vorm nog niet meteen in de zetel te gaan liggen. Ik wilde eerder al de Brabantse Pijl doen, maar dat was niet evident in combinatie met Parijs-Roubaix. Nu heb ik de tijd om te herstellen, een paar goede trainingen te doen en van die twee koersen nog een doel te maken.”

Vandaar dat jouw training woensdag richting Overijse en omgeving liep?

“Euh… Niet bewust, nee. Dit is gewoon een regio waarin ik vanuit de Kempen snel terechtkom. Maar ik ben wel eens gaan kijken op de Moskesstraat en heb meteen vastgesteld dat die heraangelegd is. Wat jammer, zeker in functie van het WK. Een mooie kasseiklim is omgetoverd in een klinkerweg.”