maandag 1 januari 2024 om 14:09

Wout van Aert voor GP Sven Nys: “Dit soort parcoursen doe ik graag”

Video Wout van Aert heeft het rustig aan gedaan op oudejaarsavond. Hij sliep om half elf al, vertelde hij voor de start van de GP Sven Nys aan onder meer WielerFlits. “Vandaag is een belangrijke dag, waarop je toch fris wilt zijn”, aldus de renner van (sinds vandaag) Visma | Lease a Bike.

Het parcours in Baal ligt er bijzonder zwaar bij op de eerste dag van het nieuwe jaar. “Het is een van de zwaarste edities die ik al meegemaakt hebt. De kleigrond heeft terug de bovenhand gehaald. Sinds het Sven Nys-centrum hier is, is het vaak toch wat hard, maar dat is helemaal weg vandaag. Maar ik doe dit wel graag. Het is zwaar, maar ook goed concentreren op de juiste sporen. Het wordt echt een heel moeilijke cross.”

Is de cross in Baal voor Van Aert dé kans om Mathieu van der Poel, die tot nog toe ongenaakbaar is in het veld, eindelijk eens te kloppen? “Mwa. Het maakt mij niet veel uit, ik denk dat ik Koksijde ook goed aan kan. Vandaag kan ik goed, maar Mathieu kan ook alles goed. Ik denk niet per se dat ik vandaag meer voordeel heb dan in een andere cross. Mathieu heeft al zijn crossen gewonnen, dus hij start als favoriet.”