Wout van Aert voor geel? Dat zou pas ongelooflijk zijn!’ – WIELERFLITS UPDATE #24

Video

De Tour de France 2022 zit er op. Met Jonas Vingegaard als winnaar van het geel en de bolletjestrui, Wout van Aert in het groen en met de superstrijdlust onder zijn arm en Tadej Pogacar in het wit, kwam deze Ronde van Frankrijk ten einde. Wij analyseren de koers aan de hand van vijf thema’s. Bekijk nu de WielerFlits Update!

Een van de hamvragen die er – na deze Tour – opnieuw ligt, is of Van Aert ooit de Tour de France kan winnen. Hijzelf en zijn trainer zijn er stellig over: nee, dat kan hij niet. Toch blijven met name de Belgische media aandringen en zij kregen zelfs uit de mond van ASO-baas Christian Prudhomme dat hij een Tour zou willen maken zodat iemand als WVA de Ronde van Frankrijk ooit zou kunnen winnen.

Hoe dat zit en wat de overige thema’s zijn? Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je vanaf de Champs-Elysées volledig over alles bij in de laatste WielerFlits Update van deze Tour. Bedankt voor het kijken en luisteren de afgelopen weken!

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed