maandag 11 september 2023 om 11:00

Wout van Aert voegt nog twee koersen toe aan programma: “Minder seizoen goed afsluiten”

Wout van Aerts wegseizoen duurt nog een kleine maand. In een interview met HLN heeft de Belg van Jumbo-Visma aangegeven dat hij in oktober ook nog start in de Coppa Bernocchi en Gran Piemonte.

“De komende weken zijn druk”, zegt Van Aert in dat interview. “Ik rijd nog de Super 8 Classic, de tijdrit en wegrit op het EK, Coppa Bernocchi, Gran Piemonte en het WK gravel. Ik wil een minder seizoen toch nog goed afsluiten.”

De twee Italiaanse koersen passen goed in Van Aerts voorbereiding op het WK gravel, dat op 8 oktober wordt verreden in de regio Veneto. De twee Italiaanse 1.PRO-wedstrijden staan namelijk op 2 en 5 oktober gepland.