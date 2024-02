Wout van Aert verwacht slijtageslag in Omloop Het Nieuwsblad: “Nu begint het echt”

Wout van Aert voelt zich klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad. Dat vertelde hij althans aan de verzamelde pers voor de start van de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker van het seizoen. “Ik ben niet bang voor de slechte weersomstandigheden”, vertelde Van Aert.

Van Aert genoot naar eigen zeggen van de grote belangstelling bij de start van Omloop Het Nieuwsblad. “Het is een speciale koers. Nu begint het echt. Ik kan niet wachten. Er volgen na deze koers natuurlijk nog veel koersen die grootser zijn, maar als Belg is dit zeer speciaal. Ik ben 100% geconcentreerd om ervoor te gaan.”

Vorig jaar koerste Visma|Lease a Bike ontzettend dominant in de Omloop. “Of we dat opnieuw gaan doen? Laten we hopen van wel. We zijn in ieder geval goed voorbereid. We zijn ook heel sterk in de breedte. We hebben inmiddels de luxe gecreëerd om een sterke ploeg aan de start te krijgen van elke koers.”

Tot slot had het speerpunt van de gele brigade het over de weersomstandigheden, die heel slecht zijn. “Daar ben ik niet bang voor. Natuurlijk koers je liever in goede omstandigheden. Deze omstandigheden zullen ervoor zorgen dat het vandaag een echte slijtageslag zal worden.”