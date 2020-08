Wout van Aert verlengt zijn Belgische titel in het tijdrijden donderdag 20 augustus 2020 om 16:05

Wout van Aert mag zich opnieuw een jaar lang de beste tijdrijder van België noemen. De renner van Jumbo-Visma begon als topfavoriet aan het kampioenschap in Koksijde en bleek aan de finish sneller dan Victor Campenaerts en Frederik Frison.

Op het Belgisch kampioenschap op de weg is het nog even wachten, maar het tijdritkampioenschap werd vandaag al verreden. In Koksijde stonden de titels bij de mannen en de vrouwen op het spel. Bij de heren was er maar één topfavoriet: Wout van Aert.

De titelverdediger én winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo had er vertrouwen in voor de start, maar zich rijk rekenen deed hij zeker niet.

Beloftevolle Vermeersch laat zich zien

De renner van Jumbo-Visma moest het vandaag opnemen tegen onder meer werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en de immer onvoorspelbare Thomas De Gendt. De deelnemers begonnen om de twee minuten aan de tijdrit op het militair domein van Koksijde. De eerste richttijd werd neergezet door Florian Vermeersch. De beloftevolle renner, sinds 1 juni prof bij Lotto Soudal, kwam binnen na 52 minuten en acht seconden.

De naam van Vermeersch stond niet heel erg lang bovenaan de tabellen, aangezien zijn ervaren ploeggenoot Frederik Frison aan de streep maar liefst veertig seconden sneller bleek. Het was echter wachten op de grote kanonnen en hun tussentijden. De Gendt kwam als eerste van ‘de grote drie’ aan het eerste tussenpunt (na 14,5 kilometer) en bleek daar met 16:55 vier seconden sneller dan Vermeersch. Campenaerts deed er nog een schepje bovenop met 16:49.

Superieure Van Aert is opnieuw de beste

De niet geheel fitte tijdritspecialist van NTT Pro Cycling was dus zes seconden sneller dan De Gendt, maar Van Aert liet er aan het eerste meetpunt geen gras over groeien. De torenhoge favoriet van Jumbo-Visma had al snel het goede gevoel te pakken en wist de lat met 16:34 (vijftien seconden sneller dan Campenaerts, 21 tellen rapper dan De Gendt) nóg wat hoger te leggen. Van Aert bleek zijn tijdrit in het vervolg ook uitstekend te hebben ingedeeld.

Zo was het verschil tussen Van Aert en Campenaerts aan het tweede tussenpunt al opgelopen tot bijna een halve minuut, terwijl De Gendt zelfs enkele seconden trager was dan zijn ploeggenoot Frison. In de slotfase vielen er geen verrassingen meer te noteren. Van Aert wist zijn titel met succes te verdedigen, Campenaerts veroverde ondanks een gebrekkige voorbereiding het zilver en voor Frison lag er een bronzen medaille klaar.

Campenaerts moest als nummer twee uiteindelijk een halve minuut prijsgeven, Frison verloor aan de finish 1:17. De Gendt stelde teleur en moest genoegen nemen met een vierde plaats.