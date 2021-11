Wout van Aert verkoopt grootste overwinningen als NFT’s

Eigenaar worden van een van de grootste zeges van Wout van Aert? Het is mogelijk, nu de renner van Jumbo-Visma heeft besloten om zijn drie grootste overwinningen te verkopen als NFT: Non-fungible token.

Van Aert laat vandaag via het platform Momentible, de maker van de NFT’s, weten dat hij erg tevreden is met de samenwerking. “Het is ontzettend cool dat ik deze groeiende technologie kan gebruiken om deze mooie momenten te delen met de fans. Ik hoop dat de nieuwe eigenaren er net zo van genieten als ik dat heb gedaan.”

Een non-fungible token (NFT) is een digitaal eigendomscertificaat via blockchain, de techniek die we ook kennen in relatie tot onder meer de Bitcoin. NFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten en zo is het dus mogelijk om via een veiling eigenaar te worden van digitale kunstwerken.

In het geval van Van Aert gaat het om zijn ‘drie grootste zeges’ als wielrenner: twee ritoverwinningen in de voorbije Tour de France (over de Mont Ventoux en die naar Parijs) en zijn zege in Strade Bianche. De veilingen voor deze items verlopen via OpenSea en duren tot dinsdag 16 november 21.00 uur.

Something special! My three biggest victories will be sold as NFT’s. Check all details on https://t.co/DCDNv4WoF5 pic.twitter.com/uclYXEWCkw — Wout van Aert (@WoutvanAert) November 12, 2021