Wout van Aert: “Van der Poel lijkt rond te rijden zoals vorig jaar” zondag 26 januari 2020 om 16:57

Wout van Aert denkt dat volgende week op het WK veldrijden geen maat zal staan op Mathieu van der Poel. Dat vertelt de coureur van Jumbo-Visma na de Wereldbeker in Hoogerheide, waarin hij zelf achtste werd. “Ik ben wel tevreden met het weekend. Ik had niet een ideale week, want ik ben drie dagen licht ziek geweest, dus het is wel goed”, zei Van Aert na afloop.

Omdat de startvolgorde van de Wereldbeker op basis van de stand gaat, moest Van Aert van achteren beginnen. Hij werkte zich snel naar voren. “Daarna zat ik wel redelijk in koers”, aldus Van Aert. “Ik had wat gespaard om een goede finale te rijden, maar ik kwam iets tekort tegen de andere jongens. Normaal gezien heb ik baat bij een lange finale, maar nu heb ik mij verschoten door een ronde ervoor gas te geven.”

Van Aert over het WK: “Achter Mathieu kan heel veel voor de top-10”

Voor de drievoudig wereldkampioen springt een iemand erbovenuit voor het WK in Zwitserland. “Als ik de laatste weken Mathieu zie rijden, dan is er steeds minder twijfel over. In het begin was er nog wat hoop, maar nu lijkt hij zo rond te rijden als vorig jaar”, zegt Van Aert, die ook rekening houdt met Toon Aerts en Eli Iserbyt als nummers twee en drie. “Zij zijn een beetje beter, maar op een WK… Ik heb de indruk dat achter Mathieu heel veel kan voor de top-10. Dat kan heel verschillend zijn.”

Over het parcours, dat uitgestippeld is op een vliegveld in Dübendorf, is nog weinig bekend. “Maar als er gecrosst wordt op een parcours waar nog nooit renners zijn geweest, denk ik dat er niet veel regen nodig is om het lastig te maken. Ik weet dan ook niet of het een snelle koers zal zijn”, voorspelt Van Aert. “Ik zou liever een zwaardere omloop hebben. Dan zijn de verschillen iets duidelijker, maar gezien de situatie is voor mij het parcours niet zo heel belangrijk.”