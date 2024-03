Visma | Lease a Bike roept commentatoren op om juiste ploegnaam te gebruiken

Jumbo, Jumbo-Visma, Visma… Niet alle wielercommentatoren en liefhebbers lijken te beseffen dat de succesformatie van Richard Plugge vanaf 1 januari door het leven gaat als Visma | Lease a Bike. De ploeg speelt hierop in, door een ludieke ‘NameGame’-campagne in het leven te roepen.

“Een nieuwe naam, het is niet makkelijk”, laat Visma | Lease a Bike weten op haar social-media kanalen. “We dagen iedereen uit om de juiste naam te gebruiken. Welke commentator of podcaster kan de hoogste score behalen gedurende de klassiekers?”, klinkt het.

“Hoewel dit initiatief met humor is ingestoken, willen we ook benadrukken hoe belangrijk onze hoofdsponsors zijn voor ons team en dat zij de vermeldingen en waardering krijgen die ze verdienen”, verduidelijkt CEO Richard Plugge.

A new name, not easy for everyone.

Which commentator or podcaster can maintain the highest rate of accuracy during the Spring Classics?

This is The Name Game. 📢 #TheNameGamehttps://t.co/yIM7BfvLj7 pic.twitter.com/8n9vKyESXC

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 15, 2024