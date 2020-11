Wout van Aert terug in het veld: “Kortrijk wordt een schok”

Wout van Aert maakt in Kortrijk zijn rentree in de cross. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de drievoudige wereldkampioen temperde nog maar eens de verwachtingen.

“Ik vertrek een beetje met een klein hartje naar Kortrijk”, vertelde de renner van Jumbo-Visma, die in september 26 jaar werd, in een interview met Het Laatste Nieuws. “Niet dat ik stress heb om af te gaan, ik heb er zeker niet met mijn pet naar gegooid de voorbije weken, maar ik ben wel heel benieuwd. Als ik echt een goede dag heb, denk ik dat ik mijn plek vooraan wel zal hebben, maar het zou logischer zijn als de anderen voor mij eindigen.”

Mathieu van der Poel wist vorig jaar bij zijn rentree meteen te winnen. “Ik kan me inbeelden dat Mathieu qua gevoel en techniek iets minder aanpassing nodig heeft dan ik. Maar vooral: ik weet niet hoe hij het toen aangepakt heeft in de voorbereiding. Ik had de voorbije weken kunnen focussen op crosstrainingen, maar dan is het gevaar dat mijn basis niet groot genoeg is voor wat later komt. Dan zou ik heel lang achter de feiten aan lopen. Neen, Kortrijk wordt een schok.”

Onderhandelingen over een meerjarig contract

Van Aert onderhandelt momenteel ook over een nieuw contract met Jumbo-Visma. “Er zijn goede bedoelingen aan beide kanten. Ik heb nog een jaar contract, maar ik vind het leuk dat we al aan het praten zijn. Ik heb dat wellicht zelf afgedwongen met mijn prestaties, maar ik apprecieer het wel van de ploeg.” Als het aan de renner ligt, worden de onderhandelingen binnenkort afgerond. “Ik heb geen reden om lang te wachten.”

“Als mijn contract opengebroken wordt, heeft dat normaal ook voordelen voor mij. We spreken over een nieuw contract voor meerdere jaren. Op die manier kan ik alle doelen najagen die ik heb. Dus liever ‘asap’ (zo snel mogelijk, red) dan uitstellen”, aldus Van Aert.