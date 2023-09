zondag 24 september 2023 om 17:41

Wout van Aert strandt in het wiel van Christophe Laporte: “Dacht even dat ik ‘m zou pakken”

Video Weer net niet voor Wout van Aert. De Belg moest op het EK in Drenthe genoegen nemen met een tweede plaats achter zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Christophe Laporte, die na een aanval in de slotronde nipt standhield. “Het was een pijnlijke sprint, zoals je op tv denk ik ook wel kon zien”, zei Van Aert na afloop tegen de NOS.

In die sprint kwam Van Aert in het wiel van Laporte en er zelfs bijna naast, maar er voorbijkomen lukte niet. “Blijkbaar was Christophe net te ver voor en ook net te sterk. Ik heb wel even gedacht dat ik ‘m zou pakken. De beurt van Arnaud (De Lie, red.) was cruciaal. Ik weet niet waar Christophe het vandaan haalt, want hij reed echt nog sterk. Ik raakte er net niet over.”

“Misschien net te lang gewacht”

Laporte reed weg aan het begin van de slotronde. Daarachter zaten nog negen man bijeen, die (op de Fransman Sandy Dujardin na) netjes ronddraaiden. Zo leek het tenminste. “Het is natuurlijk altijd lastig in zo’n kopgroep. Als er eentje weg is, wil je erbij komen. Maar je wil ook niet te veel krachten verspelen. Achteraf hebben we misschien net te lang gewacht met de landen die een koppeltje hadden om een keuze te maken. Misschien hadden we sneller moeten praten met de Nederlanders en de Denen.”

“Maar je verwacht misschien dat hij nog stil zou vallen. Dat gebeurde echter niet. Christophe heeft er ook gewoon een neus voor om het juiste moment te kiezen”, aldus de 29-jarige renner, die ook nog voor de camera van WielerFlits verscheen. Op de vraag of Laporte misschien voordeel had gehad van de motards voor hem, zoals Mike Teunissen suggereerde, gaf hij het volgende antwoord: “Tsja, dat is ook het voordeel van degene die durft te demarreren. Daar wil ik het niet op steken.”

“Als iedereen zonder na te denken vol doorrijdt, zal hij inderdaad niet voorop blijven. Maar je wilt nooit een van je concurrenten terugbrengen en harder afzien dan je concurrenten. Dat is altijd de situatie die je afdwingt door te demarreren.”