Wout van Aert steunt met kleurrijk tenue de Rode Duivels

Het is maar de vraag of het Belgische voetbalelftal zich zal plaatsen voor de achtste finale van het WK voetbal in Qatar. De Rode Duivels zitten in een lastig parket na de nederlaag tegen Marokko en kunnen nu alle steun gebruiken, beseft ook Wout van Aert.

De renner van Jumbo-Visma steunt zijn Belgische voetbalcollega’s dan ook via Instagram. Van Aert stuurde enkele foto’s de wereld in waarop te zien is hoe hij in een gepersonaliseerd shirt van de Duivels aan het trainen is. Dit is het veelbesproken uitshirt van de Rode Duivels dat door wereldvoetbalbond FIFA werd afgekeurd.

België neemt het donderdag om 16.00 uur Belgisch-Nederlandse tijd in zijn laatste groepsduel op tegen Kroatië. De Kroaten gaan momenteel met vier punten uit twee wedstrijden aan kop in groep F, gevolgd door Marokko (eveneens 4 punten), België (3 punten) en het al uitgeschakelde Canada (0 punten).

België is bij winst tegen Kroatië zeker van een plek in de achtste finales. Bij een gelijkspel is het dan weer afhankelijk van het resultaat in het duel tussen Marokko en Canada, maar is er nog hoop op de volgende ronde.