zaterdag 30 december 2023 om 20:02

Wout van Aert steunt Mathieu van der Poel na spuugincident: “Mensen die boe roepen, kunnen beter niet komen”

In de slotronde van de Wereldbeker Hulst spuugde Mathieu van der Poel richting supporters die hem uitjouwden, en volgens een getuige ook nog met urine en bier naar hem gooiden. Wout van Aert knokte op dat moment voor een vijfde plaats en kreeg dus niets mee van het incident. Wel nam hij het na afloop op voor Van der Poel.

“Mensen die boe komen roepen, kunnen beter niet komen”, zei de Belg tegen Het Nieuwsblad. “Ik vind dat ontzettend jammer, meer kan ik er niet over zeggen. Mathieu is iemand die zich doorgaans heel goed kan beheersen. Er zal dus wel iets aan de hand geweest zijn.”

Zelf kende Van Aert een pechdag. Hij eindigde nog in de top-vijf, maar dat was wel na een lange inhaalrace. “De start verliep niet heel lekker, waardoor ik al snel wat plekken moest goedmaken”, vertelde hij op site van Jumbo-Visma. “In het gevecht voor de posities kwam ik helaas ten val. Uiteindelijk bleek mijn ketting defect. Daarmee verloor ik een hoop tijd. Toen ik eindelijk mijn achtervolging kon inzetten, reed ik lek en moest ik een halve ronde met een lekke band rijden. Daarmee was het gevecht voor de podiumplaatsen wel voorbij.”