Wout van Aert stelt nieuwe Cervélo-crossfiets voor

Wout van Aert is al een tijdje in volle voorbereiding op zijn (aanstaande) crosscampagne. Zo trainde de drievoudige wereldkampioen in het veld dinsdag nog in de bossen van Lichtaart. Op zijn nieuwe Cervélo-crossfiets.

Op Instagram presenteerde de renner van Jumbo-Visma zijn nieuwe crossfiets. Het gaat om de R5-CX, de fiets die Cervélo vorig jaar al lanceerde. De oplettende wielerfan ziet echter dat er nu sprake is van een geel-rode voorvork. Dit is, samen met het zwarte kader, een verwijzing naar de Belgische tricolore. Van Aert is momenteel de regerende Belgische kampioen in het veld.

Van Aert was dinsdagochtend op zijn R5-CX te zien in de bossen van Lichtaart, waar hij zich verder aan het klaarstomen is voor zijn eerste crossen van het seizoen. “Bomen ontwijken”, was zijn bijschrift bij de Strava-file. De 28-jarige coureur werkte een rondje af van net geen 46 kilometer aan een gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur.

De verwachting is dat Van Aert op zaterdag 26 november weer het veld zal induiken voor de X2O Trofee-manche in Kortrijk. De renner zal aankomende donderdag zijn definitieve veldritprogramma bekendmaken.