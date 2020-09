Wout van Aert sprint niet mee: “We hoopten op waaiers” dinsdag 8 september 2020 om 18:22

Wout van Aert was de grote afwezige toen er werd gesprint voor de ritzege op het eiland île de Ré, maar de Belg dacht onderweg vooral aan zijn kopman Primož Roglič. “Mijn taak? Primož in veiligheid brengen”, zo vertelde hij na afloop aan de NOS.

Van Aert spreekt na de finish van een nerveuze etappe. “Het was heel erg stressvol. Het was echt heel erg gevaarlijk, er waren heel veel wegversmallingen. Iedereen had angst voor waaiers, alleen stond de wind niet perfect. De wind was soms in het nadeel, dat is wel jammer. We zaten als ploeg namelijk perfect.”

De tweevoudig ritwinnaar zag een sterke George Bennett op kop beuken voor de ploeg en geletruidrager Roglič. “George is voor een lichtgewicht erg veelzijdig. De hele ploeg is bereid en gemotiveerd om voor elkaar te rijden. We hoopten tijdens de etappe op waaiers. Dat is namelijk in ons voordeel, maar ook voor mezelf met een eventuele sprint.”

Van Aert kwam uiteindelijk als 37e over de finish, in de buik van het peloton. Roglič verloor eveneens geen tijd en zal ook morgen in de gele trui rondfietsen. Robert Gesink kwam tijdens de etappe nog ten val, maar wist de rit wel zonder problemen uit te rijden.