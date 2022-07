Wout van Aert: “Slotklim was niet zwaar genoeg om Tadej Pogacar aan te vallen”

Wout van Aert beleefde vandaag al bij al een rustige dag in de Tour de France. De Belgische coureur Jumbo-Visma reed een hele dag in het peloton en verzorgde op het einde van de etappe kort het tempo. “De slotklim was te makkelijk om Tadej Pogacar aan te vallen, de komende dagen zullen ook heel zwaar worden.”

“Het was een heel snelle start vandaag. Het duurde ontzettend lang voordat we een vlucht kregen, dat was een lastige situatie voor iedereen”, vertelde de groenetruidrager in het flashinterview na de finish. “Daarna werd het terug rustig in het peloton, voor het eerst deze ronde kreeg de ontsnapping van de dag ook echt ruimte.”

In die ontsnapping van de dag hadden de gele mannen van Jumbo-Visma ook een mannetje mee, Christophe Laporte. “De etappe zelf was misschien niet iets voor hem, maar we willen altijd meezitten in grote vluchten. Op die manier kunnen we controle houden over de koers. Als er aanvallen zouden komen, dan hadden we Christophe die voor ons reed.”

Een aanval van een van de klassementsmannen kwam er uiteindelijk niet. “De slotklim was te makkelijk om Tadej Pogacar aan te vallen. Daarnaast worden de komende dagen ook heel zwaar, dan zullen we wel wat wijzer worden.”

Over de protestactie: “Goed geprobeerd, maar irritant voor ons”

“Ik was eigenlijk een beetje aan het praten vanachter in het peloton, plots reden we echt wel heel traag. Toen kwam ik er pas achter dat we gestopt werden door een protestactie. Het is natuurlijk een groot podium om aandacht te krijgen. Goed geprobeerd, maar irritant voor ons.”