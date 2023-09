zondag 10 september 2023 om 17:00

Wout van Aert schrijft Tour of Britain op zijn naam, slotrit voor Carlos Rodriguez

Wout van Aert heeft de Tour of Britain 2023 op zijn naam geschreven. In de 166 kilometer lange koninginnenrit kwam de kopman van Jumbo-Visma even in de problemen, maar wist hij in de lastige finale de situatie goed te controleren. De ritzege ging naar Carlos Rodriguez, die al in de voorfinale ten aanval trok en standhield op de laatste klimmetjes. Daarachter sprintte Van Aert naar de tweede plaats.

De organisatie had het beste voor het laatst bewaard in deze Tour of Britain, met maar liefst vier beklimmingen van de eerste categorie. Op het programma stonden Rhigos (5,2 km aan 5%), de Bryn Du (1,7 km aan 7,8%) en een dubbele beklimming van de pittige Caerphilly Mountain (1,3 km aan 10,1%). De top van de laatste klim is op amper vijf kilometer van de meet.

Nederland en België goed vertegenwoordigd in vlucht

Wout van Aert begon als leider aan de slotrit, met een voorsprong van drie seconden op een tiental renners, waaronder Danny van Poppel, Rasmus Tiller, Tobias Halland Johannessen, Magnus Sheffield en Gregor Mühlberger. Geen van hen zat in de vlucht van de dag. Die ontstond in twee schuifjes en bestond uit zes renners, onder wie Casper van Uden (Team dsm-firmenich), Abram Stockman (Tour de Tietema-Unibet) en Johan Meens (Bingoal WB).

Oliver Woods (Britse selectie), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) en Max Walker (Trinity Racing) waren de andere drie vluchters. Zij kregen meer dan drie minuten voorsprong. Jumbo-Visma kreeg in de achtervolging, en in de stromende regen, op de kopgroep hulp van Uno-X en Movistar. De koers werd in de heuvelzone ook nog even stilgelegd en geneutraliseerd wegens een ongeluk dat was gebeurd op het parcours.

Van Aert moet lossen in voorfinale

Met twee minuten voorsprong mocht de kopgroep zijn weg hervatten. Op Bryn Du (1,7 km aan 7,8%) spatte de koers volledig uit elkaar. Meens bleef daar als enige vluchter over, terwijl INEOS Grenadiers de koers hard maakte in het peloton. Carlos Rodriguez en Stephen Williams reden weg en dwongen Van Aert in de achtervolging met nog 50 kilometer te gaan.

De Spanjaard en de Brit pakten een minuut, terwijl achter hen een groot peloton weer samentroepte en vol in de achtervolging ging. Jumbo-Visma kreeg daarbij hulp van BORA-hansgrohe, Movistar en Q36.5. Door al dat werk begonnen Rodriguez en Williams met 20 seconden voorsprong aan de eerste keer Caerphilly Mountain.

Rodriguez had zijn krachten goed ingedeeld, want hij bleef op de klim voor de groep-Van Aert uit en wist Williams vlak onder de top te lossen. Voor de Belgische leider was er ook geen nood om Rodriguez terug te halen, omdat het verschil 39 seconden was in het klassement. Met een kleine 20 tellen voorsprong begon de Spanjaard aan de laatste klim.

Op de top had Rodriguez nog 16 seconden daarvan over, vooral omdat Van Aert ervoor koos om een strak tempo te rijden. WVA leek de voorkeur te geven aan de eindoverwinning boven een nieuwe ritzege. Hij consolideerde het verschil met Rodriguez, die na een lange dag in de aanval de ritzege mocht vieren. Tien seconden daarachter sprintte Van Aert naar plek twee, waardoor hij zijn eindzege veiligstelde.