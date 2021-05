Wout van Aert schrapt Dauphiné, maar voegt BK tijdrijden aan programma toe

Wout van Aert slaat het Critérium du Dauphiné over, weet WielerFlits. De Belgische kopman van Jumbo-Visma is afgelopen week geopereerd vanwege een blindedarmontsteking en zal onvoldoende hersteld zijn om een hoofdrol te spelen in deze WorldTour-rittenkoers. Hij last twee hoogtestages in en voegt het BK tijdrijden toe aan zijn programma.

Naar verwachting trekt Van Aert begin volgende week op stage naar de Sierra Nevada in Spanje, waar hij zijn Tour-ploegmaats vervoegt. Vervolgens wacht voor de winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race een tweede trainingskamp op hoogte in het Franse Tignes, in voorbereiding op de Tour de France die begint op 26 juni.

Helemaal zonder wedstrijdkilometers trekt Van Aert niet naar de Ronde van Frankrijk. Na beide stages meldt hij zich namelijk in eigen land voor zowel het Belgisch kampioenschap tijdrijden (16 juni) als het BK op de weg (20 juni).

Aanvankelijk stond het BK tijdrijden – net als bij Remco Evenepoel – niet op het het programma van Van Aert. De kopman van Jumbo-Visma wist de voorbije twee edities van het nationale tijdritkampioenschap – in Middelkerke en in Koksijde – te winnen.