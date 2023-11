vrijdag 17 november 2023 om 11:33

‘Vlaamse klassiekers en Giro-klassement niet te combineren voor Wout van Aert’

Het lijkt intussen een publiek geheim: Wout van Aert gaat in 2024 de Giro d’Italia rijden. Eerder deze week liet hij in Colombia ontvallen dat de Italiaanse ronde zelfs ‘voornamelijk’ zijn hoofddoel van het jaar is. Maar is dat te combineren met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? In de WielerFlits Podcast bakkeleien onze verslaggevers over dit vraagstuk.

Volgens de Italiaanse sportkrant zou de sportieve leiding van Jumbo-Visma zelfs denken aan een top-5-notering in het eindklassement. “Ik vraag me af of hij dan überhaupt de Vlaamse voorjaarsklassiekers gaat doen”, stelt Youri.

Die vraag begrijpt Niels wel. “Parijs-Roubaix is op 7 april, de Giro begint al op 4 mei. Amper een maand later. Ga je dan met quasi hetzelfde gewicht een eindklassement nastreven in een grote ronde? Ga je op een maand tijd kilo’s kunnen verliezen? Ik vind dat allemaal heel strak zitten, die planning. Ik ben benieuwd hoe ze dat doen.”

Youri stipt daarna aan dat de Tour de France van 2025 in Lille begint en we waarschijnlijk in de eerste dagen kasseien krijgen. Wellicht dat een Giro-klassement dan wel de opmaat is naar de Tour een jaar later. Maxim denkt wel dat de voorjaarsklassiekers te combineren zijn met de Giro.

“Hij zal een paar kilo zwaarder staan in het voorjaar dan in de Tour. Maar er staat niet een totaal ander persoon in juli dan in april. Je kunt na Roubaix meteen op hoogtestage gaan en dan vlak voor de Giro terugkeren.” Waarop Zeger inhaakt: “Wie zegt dat hij voor het klassement gaat?”

Hij en Maxim dragen vervolgens aan dat een gerichte voorbereiding in functie van de Giro, misschien juist wel een voordeel kan opleveren in de Ronde van Vlaanderen. “Misschien dat dat kilootje minder ervoor zorgt dat hij juist net wél met de iets lichtere Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar meekan.”

Youri weerspreekt dat. “Als je voor een grote ronde traint, train je een ander soort vermogen. Terwijl je in de klassiekers juist explosiviteit nodig hebt. De enige klassiekers die te combineren is met een gerichte Giro-voorbereiding voor het klassement, is Parijs-Roubaix.”

