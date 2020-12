Wout van Aert rijdt ook Wereldbeker Dendermonde

Wout van Aert rijdt aankomend weekend de Wereldbeker veldrijden van Dendermonde. Aanvankelijk zou de crosser van Jumbo-Visma daar niet starten. Het is nog niet zeker of de nummer twee van Namen er Mathieu van der Poel tegenkomt; de wereldkampioen ontbreekt in de Nederlandse selectie.

Wel moet Van Aert het op zondag 27 december in Dendermonde opnemen tegen Tom Pidcock, Europees kampioen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, de leider in het Wereldbekerklassement. In die rangschikking is WVA sinds afgelopen weekend de grootste uitdager van Vanthourenhout.

Komende woensdag maakt Van Aert ook al zijn opwachting in de X²O Trofee van Herentals. Na Dendermonde staan voorlopig vier crossen in 2021 op zijn programma, waaronder het BK en het WK.

Veldritprogramma Wout van Aert (voorlopig)

23 december 2020: Herentals – X²O Trofee

27 december 2020: Dendermonde – Wereldbeker

01 januari 2021: Baal – X²O Trofee

09 januari 2021: Meulebeke – BK veldrijden

23 januari 2021: Hamme – X²O Trofee

31 januari 2021: Oostende – WK