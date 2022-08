Wout van Aert racet tegen Max Verstappen in spectaculair reclamefilmpje

De Formule 1 strijkt dit weekend neer in België met de GP Spa-Francorchamps. Reden voor Red Bull om een spectaculair promotiefilmpje rond Max Verstappen de wereld in te sturen. Maar voor de wielerliefhebber is een figurant in de video wellicht interessanter: Wout van Aert.

In het filmpje zien we hoe Max Verstappen zich via een simulatie voorbereidt op de GP. Daarbij komt hij meerdere andere sporters tegen die gesponsord worden door Red Bull, waaronder Van Aert. Te zien is hoe de Belg, die in de koers regelmatig zelf de hoofdrol opeist, Verstappen in zijn bolide moet laten gaan. “Ik ben het gewend om achtervolgd te worden, maar niet door een F1-auto”, zei een lachende Van Aert later tegen Sporza. “Die gaan net iets sneller. Zwaaien naar Max Verstappen terwijl hij me in zijn RB7-wagen passeert, stond wel op mijn bucket list.”

Verstappen zelf vond het schieten van het filmpje ook bijzonder. “Het off-road gedeelte en de helikopterachtervolging zijn gefilmd in Lommel. Dat is niet ver van waar ik ben opgegroeid. Het was heel speciaal.”