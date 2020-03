Wout van Aert pakt rust: “De laatste weken hebben mij mentaal veel energie gekost” donderdag 19 maart 2020 om 11:43

Wout van Aert heeft momenteel een rustpauze ingelast, dat laat de coureur van Jumbo-Visma weten via social media. Die kans heeft Van Aert omdat de UCI alle wedstrijden tot eind april heeft afgelast vanwege het coronavirus. “Ik ben veel meer relaxed, omdat we nu een soort van plan kunnen maken”, aldus Van Aert.

“Ook al was wielrennen niet het enige dat ik aan mijn hoofd had deze week, wil ik wel een update geven op mijn situatie als coureur. Sinds de UCI besloten heeft om alle wedstrijden tot eind april te cancelen, heb ik een korte pauze van mijn trainingen genomen”, zegt Van Aert.

“Ik voel dat de onzekerheid van de laatste weken en het constante ‘risico’ op besmetting mij mentaal veel energie hebben gekost”, zegt de coureur uit Lille. “Volgende week wil ik met een volle batterij beginnen aan mijn opbouw richting mei en de zomer. Tot dan zal ik Sarah (zijn vrouw, red.) helpen met het schoonmaken van het huis en andere werkzaamheden.”

Eerder gaf Van Aert nog aan graag duidelijk te willen van de UCI. “Ik vind dat de UCI meer op de voorgrond moet treden. Zolang dat niet gebeurt, blijft iedereen maar wat trainen zonder een doel te hebben. Dat slaat nergens op”, zei hij. Inmiddels is dat dus gebeurd. Wanneer weer gekoerst kan worden is nog altijd onduidelijk. Daar wil de UCI nog geen uitspraken over doen in deze crisistijd.