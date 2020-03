Wout van Aert wil duidelijkheid: “UCI moet meer op de voorgrond treden” dinsdag 17 maart 2020 om 10:42

Wout van Aert vraagt of de UCI het voortouw wil nemen in de onzekere tijden vanwege het coronavirus. De kopman van Jumbo-Visma zegt dat de internationale wielerunie een voorbeeld moet stellen. “Ik vind dat de UCI meer op de voorgrond moet treden. Zij zijn de enige partij die kan zeggen: We schorten alle koersen op tot een bepaald tijdstip”, aldus Van Aert tegen Het Nieuwsblad.

“Zolang dat niet gebeurt, blijft iedereen maar wat trainen zonder een doel te hebben. Dat slaat nergens op”, zegt Van Aert. Zelf is hij ook nog altijd in training. “In deze situatie zou ik mijn rustperiode nu ­kunnen inlassen, alleen durf ik nu de teugels nog niet laten vieren, omdat het nog steeds mogelijk is dat ik straks toch nog ­Parijs-Roubaix zou kunnen rijden.”

‘Voelt vreemd aan om de kalender helemaal om te gooien’

Van Aert hinkt op twee gedachten als het gaat om het inhalen van de voorjaarsklassiekers in het diepe najaar. “Het spreekt voor zich dat je grote koersen zoals Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Strade Bianche niet graag laat vallen, ook al worden die eind oktober gereden”, laat hij weten.

“Maar het zou vreemd aanvoelen om de kalender helemaal om te gooien. Als blijkt dat we tot mei niet kunnen koersen, sluit ik mij aan bij het principe: Wat geschrapt is, geschrapt houden en niet uitstellen naar een andere periode”, aldus de coureur van Jumbo-Visma.