Wout van Aert over veldritwinter: “Twintig crossen, dat zal nu niet lukken” zaterdag 23 mei 2020 om 14:07

Wout van Aert moet door het overvolle tweede deel van het seizoen noodgedwongen schrappen in zijn crossseizoen. De drievoudige wereldkampioen wil na Parijs-Roubaix de overstap maken naar de cross en hoopt meer crossen te rijden dan vorig jaar, maar verwacht niet dat hij zijn oorspronkelijke plan van twintig veldritten gaat halen.

“Oorspronkelijk – zonder coronacrisis – was het idee om in november, december en januari toch zeker twintig crossen te rijden. Dat zal nu niet lukken”, zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad. “November is letterlijk een week na de laatste wegkoers. Het zal dus allemaal opschuiven. Laat mij het erop houden dat ik hoop om toch minstens meer te crossen dan vorig jaar.”

Van Aert kwam vorig crossseizoen tot zeven wedstrijden, nadat hij lang aan de kant stond door de gevolgen van zijn lelijke valpartij in de Tour de France. In het tenue van Jumbo-Visma deed hij meteen mee vooraan, waardoor hij zelfs werd opgeroepen voor het WK in Dübendorf. In de Krawatencross, zijn laatste optreden, stond hij op het hoogste treetje van het podium.

Rekening houden met 2021

Door de competitiestop vanwege het coronavirus heeft hij nu een lange periode van rust gehad. “Maar ik moet ook al aan volgend seizoen denken. Na drie maanden volle bak crossen, spring je ook niet zomaar ineens op je wegfiets. En het is niet dat ze het wegseizoen van 2021 gaan uitstellen. Olympische Spelen en een WK in België: 2021 moet een gigantisch jaar worden. Bij de planning van mijn crosswinter moet ik daarmee nu al rekening houden.”