Wout van Aert: “Ooit zal ik van groene trui een doel maken” donderdag 19 december 2019 om 08:41

Wout van Aert wil zich in de toekomst richten op winst van de groene trui in de Tour de France. Dat zegt de klassiekerkopman van Jumbo-Visma tegen Sporza. “In de Dauphiné en de Tour heb ik getoond dat ik het niveau aankan”, zegt hij.

In het Critérium du Dauphiné wist Van Aert de puntentrui mee naar huis te nemen, en ook in de Tour viel hij op. “Daardoor heb ik zin gekregen om ooit voor de groene trui te gaan. Voor het type renner dat ik ben, is de groene trui een van de mooiste prijzen die je kan winnen in je carrière”, zegt de drievoudig wereldkampioen veldrijden.

‘Ik heb mij vooral ontdekt als sprinter’

Voor Van Aert was zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma het seizoen van de doorbraak. “Ik wist dat ik een goede tijdrit in de benen had, maar dit jaar heb ik wel een heel grote stap gezet”, aldus de Belgisch kampioen tijdrijden. “Maar ik heb mezelf afgelopen jaar vooral ontdekt als sprinter. In het verleden kwam ik altijd iets tekort na een zware koers, maar dat is dit jaar veranderd tijdens de zomer.”

Wat altijd bij zal blijven is zijn etappezege in Albi tijdens de Tour de France, waarin hij een massasprint won. “Nu besef ik hoe mooi die overwinning was”, zegt Van Aert. “Viviani was me voorbijgesprint, maar in de laatste meters passeerde ik hem opnieuw.”