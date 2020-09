Wout van Aert niet in hokjes in te delen: “Geweldig om veelzijdig te zijn” woensdag 2 september 2020 om 20:29

Wout van Aert verrichte gisteren beulswerk in dienst van ploeg Jumbo-Visma op de slotklim naar Orchières-Merlette. Vandaag was hij in Privas sterker dan sprinters Cees Bol en Sam Bennett na een lastige finale. “Ik denk niet dat het nodig is om een label op mezelf te plakken.”

Dat Van Aert niet in een hokje is in te delen, vindt hij juist zijn kracht. “Het is juist geweldig om veelzijdig te zijn. Zoals vandaag was het geen gewone massasprint. Het was een harde koers in de finale met veel oplopende wegen en een stevige wind. Ik wist dat dit me wel goed zou liggen. Ik ben erg blij dat ik de kans kreeg van het team om ervoor te gaan. Dat pakte gelijk goed uit.”

De Belgische allrounder was verrast dat vandaag niemand zin had in een lange ontsnapping, zei hij na de finish tegen de aanwezige media. “Ik rijd weliswaar nog niet zo lang in de WorldTour, maar sinds ik op dit niveau koers was het voor het eerst dat niemand geïnteresseerd was in de lange vlucht. Het was wel raar, want het peloton neemt altijd de snelheid van de kopgroep aan.”

Hij vermoedt dat de zwaarte van de eerste paar dagen een van de oorzaken daarvoor was. “We hebben nog een lange weg af te leggen. Het was ook een etappe met veel dalende wegen, brede wegen ook waarop het lastig is om met een kleine kopgroep vooruit te rijden. Er zijn wellicht een paar redenen, maar nog verraste het me.”

Dienende rol

Bang dat zijn dienende rol in de Tour op den duur een gevaar is voor zijn persoonlijke ambities, is Van Aert niet. “Het is juist een grote eer en een enorme motivatie voor me om voor deze ploeg te rijden en voor een klassement te gaan. Het is de grootste wedstrijd ter wereld en het is geweldig om daar deel van uit te maken.”

Hij wordt zelfs een beetje moe om steeds deze vraag voor de voeten geschoven te krijgen. “Het is niet zo dat iemand anders helpen slecht is. Het is ook mooi en als niemand kopmannen wil helpen dan rijden we straks met een peloton van twintig renners. Intussen heb ik ook laten zien dat ik in de etappes die minder belangrijk zijn voor onze kopmannen, voor mijn eigen kansen kan gaan.”

Champs-Élysées

Tot slot werd hem gevraagd of de slotetappe naar de Champs-Élysées zijn volgende persoonlijke doel is. “Dat is natuurlijk de laatste rit, dus dan hoeven we niets over te houden voor de dag erna. Dus als ik er dan nog bij ben, wil ik er zeker voor gaan. Het is een heel speciale aankomst, zeker geweldig om op je palmares te hebben, dus daar kijk ik wel naar.”

De Belgische renner, die ook drie wereldtitels veldrijden achter zijn naam heeft staan, benadrukt dat er nog wel tweeënhalve week te rijden is voor het zover is. “Een periode met nogal wat hordes en hopelijk veel werk, want dat is een goed teken. Van nu af aan ligt de focus vooral bij de ploeg en ik hoop dat ik er dan op de laatste dag voor kan gaan.”