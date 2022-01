Wout van Aert na zevende zege: “Misschien onnodig in de problemen gekomen”

Door een valpartij halverwege de cross bleef de GP Sven Nys lange tijd onbeslist. Wout van Aert en Tom Pidcock maakten er een duel van tot de slotronde, maar uiteindelijk was het toch weer de Belgisch kampioen die aan het langste eind trok. “Misschien ben ik onnodig in de problemen gekomen”, reflecteert de winnaar na afloop.

“Achteraf is het natuurlijk mooi dat het zo spannend is geworden, maar zo zag ik het tijdens de cross niet. Die pit met mijn schoen heeft het me extra lastig gemaakt”, gaat hij verder. “Deze zege geeft me dan ook net iets meer ontlading. Dat komt ook een beetje door de tegenstander. Ik reed niet tegen de eerste beste, je beseft wel tegen wie je aan het rijden bent. Al was ik daar tijdens de cross niet zo mee bezig.”

Van Aert was zaterdag op de loopstukken en in de modder duidelijk de betere, dus wist hij dat hij daar het verschil moest maken. “Ik kon daar goed mijn kracht kwijt, dus kwam ik op die stukken ook telkens dichter bij Tom. Toen we de laatste ronden ingingen, was mijn plan ook om daar toe te slaan.”