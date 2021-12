Wout van Aert na zege in Boom: “Totaal niet verwacht”

Wout van Aert degradeerde zaterdag de tegenstand in Boom. De kopman van Jumbo-Visma had aan de meet bijna twee minuten voorsprong op zijn concurrentie. “Ik had dit totaal niet verwacht, natuurlijk niet”, reageerde Van Aert na afloop van de cross.

“Ik voelde me heel goed, dus ik kon snel opschuiven”, gaat hij verder. “Daarna zag ik ineens dat ik een groot gat had, want ik zag de val van Toon Aerts niet gebeuren. Ik dacht juist met hem het verschil te gaan maken.”

“Uiteindelijk moest ik dan toch een versnelling terugschakelen, maar alsnog bleek ik sneller dan de rest. De valpartij op het einde kwam omdat ik moe begon te worden. Ook had ik een mooie voorsprong, dus dan is het gevaarlijk om concentratie te verliezen. Ach ja, het hoort erbij.”

Val di Sole

Van Aert zou morgen aan de start staan van de Scheldecross in Antwerpen, maar die is door de coronamaatregelen afgelast. Essen op 11 december en Val di Sole op 12 december zijn nu zijn volgende crossen. Wat hij ervan verwacht? “Weet ik niet, ik wil niet teveel conclusies verbinden aan vandaag. Ik heb een betere start dan gehoopt. Het doet me deugd dat die ritten in de regen niet voor niets waren.”

“Voor Val di Sole heb ik wel een bang hartje”, sluit hij af. “Ik ben nooit een sneeuwkoning geweest en het is jaren geleden dat ik voor het laatst in de sneeuw heb gereden.”