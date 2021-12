Wout van Aert na winst in Loenhout: “Heb het zo zuinig mogelijk geprobeerd”

Wout van Aert wist nog nooit zes crossen op rij te winnen, tot nu. De kopman van Jumbo-Visma kreeg het voor elkaar om ook zijn zesde veldrit van deze winter, in Loenhout, winnend af te sluiten. “Ik heb toch geprobeerd om zo zuinig mogelijk te winnen”, vertelt hij na afloop.

Volgens Van Aert stond er op het parcours van de Azencross een stevige wind. “Vanaf het wasbord stond er veel wind in het nadeel, daarom heb ik geprobeerd om aan het begin mee te schuiven en het verschil later te maken”, legt de Belgische kampioen uit in het flashinterview.

“Eigenlijk viel het constant stil op de weg. Maar we reden met een goede groep, tot Michael Vanthourenhout versnelde. Ik moest toen even alles geven om terug te komen, en wilde het niet stilvallen. Daarna heb ik een gaatje geslagen”, zegt hij. Vanthourenhout werd uiteindelijk tweede, voor Toon Aerts.

Over zijn vorm is Van Aert uiterst tevreden. “Het is al lang gelden dat ik een test gedaan heb. Je kan je vorm alleen in de koers zien. Maar het gaat voorlopig heel goed. De komende crossen goed doorkomen, dat is heel belangrijk”, stelt WVA. “Het zijn er veel op korte tijd. Hopelijk ben ik dan op een paar dagen hersteld voor het kampioenschap. Maar met de conditie is niets mis.”