Wout van Aert na vijfde BK-zege: “Altijd moeilijk als je alleen kan verliezen”

Wout van Aert voegde zondag een vijfde Belgische veldrittitel toe aan zijn palmares. In Middelkerke stond er opnieuw geen maat op de kopman van Jumbo-Visma, die al vroeg het verschil maakte. “Maar het is altijd een moeilijke koers als je alleen kan verliezen. Je moet op de afspraak zijn”, vertelde hij na afloop.

“Ik heb geprobeerd een voordeel te maken van het feit dat ik favoriet was”, legt Van Aert uit. “Als ik alles op alles zette in de eerste ronde, wist ik dat er snel voor de tweede plek gekoerst ging worden. Dat is gelukt. Ik liep Toon Aerts voorbij op een helling en daarna heb ik mijn tempo gezocht. Dat was perfect.”

Het was bet vijfde BK-goud voor de crosser uit de Kempen. “Het betekent toch veel. Vijf is een mooi aantal. Ik kom in een mooi rijtje, waar maar weinig in de buurt staan. Ik hecht belang in die trui, want ik mag er ook op de weg in rijden. He is een van de mooiste truien in het peloton”, stelt hij.

Het BK was de laatste cross van het seizoen voor Van Aert. Van zijn tien wedstrijden won hij er negen. “Ik wilde niet komen klagen, maar wel extra jammer dat ik pech had in Hulst (waar hij vierde werd, red.)”, lacht WVA. “Maar de belangrijkste cross heb ik vandaag gewonnen. Daar ben ik trots op. Het was een mooi, kort en intens seizoen. Ik wil dit moment ook benutten om mijn omkadering te bedanken.”