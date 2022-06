David Gaudu klopt Wout van Aert op de streep in derde rit Dauphiné

David Gaudu heeft de derde etappe van het Critérium du Dauphiné achter zijn naam gezet. Op de aankomst bergop in Chastreix-Sancy dacht Wout van Aert dat hij de eindspurt van het uitgedunde peloton had gewonnen, maar de Belg juichte te vroeg. Gaudu had zijn jump net iets beter getimed en pakte de zege. Van Aert werd wel de nieuwe leider.

Op de derde dag kregen de renners voor de eerste keer een aankomst bergop voorgeschoteld. Met 2700 hoogtemeters beloofde het een interessante en uitputtende dag te worden. Met de winnaar van gisteren, Alexis Vuillermoz, als nieuwe drager van de gele trui, werd de koers even voor half een op gang gebracht. Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) was de aanstichter van de eerste kopgroep en kreeg Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), Jonas Gregaard (Uno-X) en Thomas Champion (Cofidis) met zich mee.

Opmerkelijke tegenaanval van B&B Hotels-KTM

Goldstein moest zich al snel weer laten terugzakken, waarna de overige drie vluchters ruim drie minuten wegreden. In het tweede koersuur ontstond een opmerkelijke tegenaanval van drie man van B&B Hotels-KTM. Pierre Rolland, drager van de blauw-witte bergtrui, ging samen met Alexis Gougeard en Miguel Heidemann op zoek naar ploegmaat Schönberger en zijn vluchtmakkers en na 64 kilometer sloten zij van voren aan. TotalEnergies, de ploeg van leider Vuillermoz, hield de ontsnapping echter steeds binnen schootsafstand.

Met nog 54 kilometer te gaan zat het werk van Heidemann van voren erop en even later moest ook Gougeard eraf. Bij het ingaan van de laatste vijftig kilometer bedroeg het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog slechts tweeënhalve minuut en begon ook Jumbo-Visma zich met de achtervolging te bemoeien. Ondertussen dunde de kopgroep op de veeleisende wegen nog verder uit, want ook Champion loste. Daardoor bleven alleen Gregaard en het B&B-duo Rolland en Schönberger over.

Door toedoen van Jumbo-Visma liep de voorsprong van de vluchters langzaamaan verder terug. De teams van de klassementsrenners probeerden hun kopmannen intussen zo goed mogelijk te positioneren in de aanloop naar de slotklim van Chastreix-Sancy, de 6,2 kilometer lange klim aan gemiddeld 5,6%. Rolland probeerde vlak voor de voet van de klim de kopgroep nog een keer op gang te trekken, maar het peloton had de drie aanvallers al in het vizier en het was wachten tot het laatste gaatje werd dichtgereden.

Jumbo-Visma bepaalt het tempo op de slotklim

Rolland haakte in de eerste 500 meter van de klim als eerste af. Gregaard probeerde het op vier kilometer van de finish nog even alleen, maar de renner van Uno-X was in zijn eentje geen partij voor het peloton met Jumbo-Visma op kop. De geel-zwarte ploeg voerde de grote groep aan, met de mannen van INEOS Grenadiers daar direct achter. Op drie kilometer van de streep versnelde Tsgabu Grmay. De move van de Ethiopiër bleek de aanzet voor een aanval van Rémi Cavagna en die kreeg Tao Geoghegan Hart, Jonas Vingegaard en Jan Hirt achter zich aan.

Alles bleef echter nog bij elkaar. Vingegaard nam dan de controle over, in dienst van Primož Roglič en Wout van Aert. Ondertussen loste geletruidrager Vuillermoz uit het peloton, met nog ongeveer tweeënhalve kilometer te gaan. Vooraan reed Vingegaard onverminderd hard door. Op 1400 meter plaatste Ben O’Connor een versnelling, maar Roglič bracht de rest mee naar zijn achterwiel. Van Aert zakte er even doorheen, maar werd teruggebracht door zijn Deense ploegmaat Vingegaard. Een uitgedund peloton denderde vervolgens onder de rode vod door.

Wout van Aert ging de sprint aan en leek het te gaan redden tot de streep. De groene trui stak zijn armen in de lucht, maar zag op de finish David Gaudu nog langszij komen en besefte meteen dat hij te vroeg had gejuicht. Voor de Fransman van Groupama-FDJ was het zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder al een rit in de Volta ao Algarve had gewonnen. Hij had ook al zijn portie pech gehad; in Parijs-Nice haalde hij na een val de finish niet en de Ardense klassiekers moest hij door bronchitis aan zich voorbij laten gaan.