Wout van Aert juicht te vroeg in Dauphiné: “Ik schaam me”

Eens in de zoveel tijd gebeurt het in het wielrennen dat een renner zijn handen te vroeg in de lucht steekt aan de finish, en vandaag overkwam het Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma dacht dat hij de derde etappe van het Critérium du Dauphiné in zijn zak had, maar dat was buiten David Gaudu gerekend.

“Ik schaam me, want we hebben de hele dag hard gewerkt met het team”, zei een ontgoochelde Van Aert na afloop van de etappe. “En uiteindelijk verknalde ik het zelf. Ik heb er geen woorden voor. Ik zag dat de Cofidis-renner links van me (Victor Lafay, red.) het niet zou halen, dus ik dacht dat het binnen was. Maar ik zag David Gaudu aan mijn rechterkant niet terugkomen met een zeer sterke jump.”

Morgen heeft de Belg een nieuwe kans op succes in de individuele tijdrit over 31,9 kilometer van Montbrison naar La Bâtie d’Urfé. “Ik weet dat ik het morgen goed kan doen in de tijdrit. Maar deze namiddag was het al moeilijk om de kopgroep terug te halen, dus we hebben hard gewerkt. Ik hoop dat het morgen geen problemen zal brengen en dat ik een kans maak om te winnen”, zei hij tot slot.