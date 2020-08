Wout van Aert na monumentale zege: “Ik heb er geen woorden voor” zaterdag 8 augustus 2020 om 18:54

Wout van Aert won vorige week al op indrukwekkende wijze Strade Bianche, maar de renner van Jumbo-Visma boekte vandaag de grootste zege uit zijn carrière. De Belg won Milaan-San Remo na een spannende finale. “Ik kan het niet geloven! Ik ben echt superblij.”

Van Aert begon samen met titelverdediger Julian Alaphilippe aan de laatste kilometer in finishplaats San Remo, nadat beide renners wisten weg te rijden op de Poggio. Van Aert bleek op de Via Roma net iets sneller dan zijn Franse tegenstrever. Het is voor de 25-jarige renner zijn eerste zege in een monumentale klassieker.

“Om zo te beginnen aan het tweede deel van het seizoen is echt fantastisch. Ik win gewoon twee grote wedstrijden op rij.” Van Aert moest op de Poggio alle zeilen bijzetten om Alaphilippe te volgen. “Ik dacht alleen maar aan aanhaken. Dat lukte eigenlijk niet, aangezien hij al vroeg versnelde en ik van ver moest reageren.”

“Ik kon vrijer koersen, maar ik had gelukkig ook de benen van vorige week”

“Ik moest na mijn reactie weer passen, maar ben gewoon doorgegaan aangezien het gat met de rest daar was. Julian speelde het in de finale erg goed. Hij liet mij op kop rijden. De achtervolgende groep wist nog bijna terug te keren. Het was moeilijk om het juiste tempo te rijden en ook nog de sprint te winnen. Ik won uiteindelijk met een half wiel voorsprong.”

“Zo’n koers winnen met mijn familie in de buurt, dat is het mooiste wat er is. Dat maakt deze overwinning extra mooi. Iedereen weet dat ik graag mijn familie rond mij heb en ook emotioneel ben na zo’n zege. De overwinning van vorige week zorgde ervoor dat de druk eraf was. Ik kon vrijer koersen, maar ik had gelukkig ook de benen van vorige week.”