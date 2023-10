donderdag 5 oktober 2023 om 16:48

Wout van Aert moet vroeg passen in Gran Piemonte: “Het ging gewoon te hard voor me”

Wout van Aert heeft in zijn laatste wegwedstrijd van 2023 geen resultaat kunnen rijden. Jumbo-Visma trok in de Gran Piemonte zijn kaart, maar moest op Alpette (4,9 km aan 9%) lossen. “Toen we op de lange, steile klim kwamen, ging het gewoon te hard voor me”, zei hij na afloop tegen Cycling Pro Net.

“We probeerden het te controleren, maar de start was supersnel”, vertelt Van Aert over de openingsfase van de wedstrijd. “Zowat iedereen wilde in de vlucht zitten. We was moeilijk om een goede groep te laten rijden. Uiteindelijk reed er ook een grote, sterke kopgroep weg. Voor mijn gevoel waren we de hele dag wat in de problemen. Op de eerste beklimmingen moesten we al een hoog tempo rijden. Toen we op de lange, steile klim kwamen, ging het gewoon te hard voor me.”

De Gran Piemonte was Van Aerts laatste wegwedstrijd van het jaar, maar zondag start hij nog wel op het WK Gravel. Hoe kijkt hij vooruit naar die wedstrijd na het tegenvallende optreden van vandaag? “Dat is een nieuwe wedstrijd, een compleet andere wedstrijd. Het is een wedstrijd waar ik erg naar uitkijk. Maar vandaag had ik ook graag een resultaat behaald. Het team geloofde in me en ging ervoor, maar het lukte gewoon niet.”